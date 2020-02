Barsbüttel : Löschzug Gefahrgut rückt wegen entzündbarem Lack aus

Ein umgekippter Kanister PU-Lack sorgte für einen Einsatz von Feuerwehr und Löschzug.

26. Februar 2020, 13:18 Uhr

Barsbüttel | Ein umgekippter Kanister mit PU-Lack hat gestern Vormittag einen Einsatz für den Löschzug Gefahrgut Stormarn (LZG) und die Feuerwehr Barsbüttel ausgelöst. Dem Mitarbeiter einer Firma am Großen Kamp war der Blecheimer beim Ausladen umgekippt. Der Deckel des Behälters hatte sich dabei gelöst, eine größere Menge Lack war ausgelaufen und hatte die Straße vor dem Gebäude auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern verunreinigt. Der Mann informierte die Feuerwehr. Unter Atemschutz erkundeten Feuerwehrleute die Lage und sicherten zunächst einen Zulauf zur Kanalisation mit Bindemitteln ab. Parallel dazu forderte Einsatzleiter Thomas Künzel den LZG-Stormarn an. Bei dem ausgelaufenen Lack mit der Gefahrnummer UN 1263 handelt es sich um einen leicht entzündbaren Stoff, der gefährliche Dämpfe entwickelt und schädlich für Augen und Atemwege ist. Per Chemiebinder wurden nach Eintreffen des LZG die ausgetretene Flüssigkeit gebunden und der Kanister gesichert. Danach wurde eine Spezialfirma aus Lübeck zur Entsorgung angefordert.