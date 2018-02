Stapelfeld : Löschangriff auf Recyclinghof

Presscontainer mit rund 20 Kubikmetern Sperrmüll geriet in Brand.

von shz.de

24. Februar 2018, 15:21 Uhr

Ein Feuer auf dem Recyclinghof der Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld (Stormarn) hat am Sonnabend einen größeren Einsatz für mehrere Freiwillige Feuerwehren ausgelöst. Aus unklarer Ursache war ein Presscontainer mit rund 20 Kubikmetern Sperrmüll in Brand geraten. Ein Angestellter hatte dicke Rauchschwaden an der Müllpresse entdeckt, den Notruf gewählt und die Stromzufuhr abgeschaltet. Dann zog ein Radlader den Container von der Sammelstelle weg. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum den brennenden Sperrmüll in der Presse ab. Zuvor hatte der Radlader den Brandschutt verteilt. Verletzte gab es nicht.



>Im Einsatz waren: Die Wehren Stapelfeld, Braak, Papendorf, Langelohe und Kronshorst, der Rettungsdienst und die Polizei.