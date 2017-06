Bad Oldesloe : Loch an Loch hält nicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Olbertz 1 von 1

Zweiter Termin für Bürgermeister Jörg Lembke in einem der Oldesloer Ortsteile: „Sie dürfen uns auch loben“, animiert er die zahlreichen Besucher in Schadehorn: „Aber das ist eher selten.“ Nein, Lob gab es nicht, das ganz große Unmutsgewitter blieb allerdings auch aus.

Natürlich stand das Thema Ausbaubeiträge für die Straßen ganz oben auf der Agenda. „Die Anlieger sind mit 85 Prozent dabei. Aber ich sehe die Straße nicht als Anliegerstraße. In einigen Karten ist sie als besonders schön und sehenswert eingetragen“, ärgerte sich einer der Schadehorner. „Die Gemeinde hat die Unterhaltung 20 Jahre lang untersagt, und die Anwohner sollen jetzt zahlen“, kritisierte auch Gerd Meyer. Doch den Vorwurf ließ der Verwaltungs-Chef nicht gelten. Beim Blick auf die Buckelpiste mit den unzähligen Flicken wurde deutlich: Die ist komplett hinüber.

Lembke: „Die Lebenserwartung einer Straße liegt bei 40 Jahren. Dann bringt auch Ausbessern nichts mehr.“ Ältere Schadehorner erinnerten sich, dass die Strecke Richtung Havighorst Anfang der 1950er Jahre ausgebaut worden sei und in den 70er vom Amt an die Stadt über ging. Der Bürgermeister verwies darauf, dass er satzungsrechtlich gezwungen sei, Beiträge zu erheben. Auch wenn es durch die neue Landesregierung tatsächlich zu einer Gesetzesänderung kommen sollte, machte Lembke den Schadehornern wenig Hoffnung. „Ihr müsst nicht mehr, aber von uns gibt es auch nichts – da macht sich das Land einen schlanken Fuß“, stellte er klar. Noch gebe es kein neues Gesetz, aber er habe gehört, dass der Verzicht auf Ausbaubeiträge nur dann zulässig sein werde, wenn die jeweilige Kommune einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen könne. Auf Oldesloe treffe das nicht zu.

Die Schadehorner signalisierten Kompromissbereitschaft. Wenn die Strecke als Verbindungsstraße eingestuft werde, seien die Anlieger nur mit 25 Prozent der Kosten zu belangen – das sei durchaus machbar. Um Belege dafür zu sammeln, dass es sich um eine Verbindungsstraße mit viel Durchgangsverkehr handele, könnte das Tempomessgerät der Stadt zum Einsatz kommen. Das erfasse nicht nur Raser, sondern tauge auch zur Verkehrszählung. Lembke sicherte zu, das Gerät demnächst im Ortsteil aufstellen zu lassen.

An zahlreichen Stellen hätten Büsche Straßenschilder „verschluckt“ oder üppig wuchernde Bäume würden die Sicht auf die Straße behindern. Bürgermeister Lembke konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen als die Truppe vor einem entsprechend zugewachsenen Schild stand. „Ist das überhaupt unser Baum?“, fragte er in die Runde: „Auch wenn Schilder verdeckt werden, dürfen wir da nicht einfach dran rum schneiden, wenn uns der Busch nicht gehört.“ Ein Punkt für den Bürgermeister: „Da sind die Eigentümer in der Pflicht.“

Zwischen Bahnübergang und Ortskern gibt es eine enge Haarnadel-Kurve. „Die ist hochgefährlich“, betonte Annelie Strehl: „Besonders wenn sich da ein Bus und ein Auto begegnen.“ Zuständig wäre an der Stelle der Kreis. Baulich, das ergab eine Besichtigung des Straßenabschnitts, sei da kaum etwas zu machen. Eventuell könne es helfen, wenn das üppige Grün neben der Fahrbahn etwas ausgedünnt werden, um zumindest etwas bessere Sicht zu haben.

