Lob und Tadel: Bürgerwerkstatt zur Ortsentwicklung

von shz.de

06. Mai 2019, 12:00 Uhr

Steinburg | Die Ortsentwicklungsplanung der Gemeinde geht mit einer Bürgerwerkstatt in die nächste Runde. In den drei Ortsteilen Eichede, Mollhagen und Sprenge wurden bereits unter Federführung des Planungsbüros BCS stadt + region die Bürger befragt, was ihnen gefällt, was nicht und was sie sich für die Zukunft wünschen. Das Interesse an der Entwicklung der Orte und der Gemeinde steht, zeigen die Besucherzahlen der Veranstaltungen. In Eichede beteiligten sich etwa 50, in Sprenge rund 35 und in Mollhagen rund 110 Bürger. Auf grünen Karten konnten sie das notieren, was ihnen gefällt und auf roten Karten, wo sie im Ort Schwächen sehen und auf gelben Ideen und Wünsche.

Durchweg positiv, aber auch hier und da verbesserungswürdig wurde in allen drei Ortsteilen das Angebot der Vereine, das Engagement der Feuerwehr und anderer Institutionen sowie die Feste und angebotenen Veranstaltung gesehen. Schwächen sehen die Eichedeer Bürger hauptsächlich in Sachen öffentlicher Personennahverkehr, Straßenbeleuchtung, Wanderwege rund um die Orte, fehlende Radwege und vor allem fehlende Bauflächen. Ideen, was verbessert werden kann, gab es reichlich. Hauptschwerpunkt dabei war die bauliche Entwicklung und das Zusammenwachsen der Ortsteile. Für die Jugend war ein wichtiges Thema die Verbesserung der Busverbindung zwischen Mollhagen und Bargteheide. Dort gehen die Jungen und Mädchen auf weiterführende Schulen und wollen auch außerhalb der Schulzeiten dorthin, um Kontakt zu ihren Klassenkameraden zu halten. In Mollhagen war en die Parksituation im Bereich Hauptstraße und Lasbeker Weg sowie ein fehlender Dorfkern für viele Bürger ein wichtiges Thema. Vorstellen könnten sie sich: Einen Ortskern mit Einzelhandel, Feuerwehr, Gemeinschaftshaus, Ärzten und Parkplätzen.

In Sprenge sehen Bewohner beim dreispurigen Ausbau der B 404 den drohenden Wegfall der Zufahrt. Bei den Wünschen stehen Lehrpfad für die Natur am Radwanderweg nach Lütjensee/Trittau und ein Radweg in die Nachbargemeinde Todendorf ganz vorn. Auch der Wunsch nach einem Bürgerbus bzw. das Aufstellen von Mitfahrbänken war bei Sprengern ein Thema. Die Auswertung der drei Veranstaltungen wird jetzt vom Planungsbüro vorgenommen. Der nächste Schritt ist die Bürgerwerkstatt am Samstag, 11. Mai, ab 10 Uhr in der Bahnhofsgaststätte Bern in Mollhagen. Dort können Einwohner vom Kind bis zum Senior aus allen drei Ortsteilen in Arbeitsgruppen mitplanen. Das Gesamtkonzept für die Ortsentwicklung soll vom Planungsbüro nach den Sommerferien vorgestellt werden.