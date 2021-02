Bei Bad Oldesloe : Lkw steht quer auf A21 – Sperrung am Dienstagmorgen aufgehoben

Der Lastwagen hatte am Montagabend beide Fahrspuren blockiert. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen.

Bad Oldesloe | Die Sperrung der Autobahn 21 bei Bad Oldesloe ist am Dienstagmorgen nach einem Lkw-Unfall wieder aufgehoben worden. Nach Angaben der Polizei sei die Autobahn in Richtung Süden gegen 5.45 Uhr wieder freigegeben worden. Ein Lastwagen hatte sich am Montaga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.