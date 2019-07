Lkw kracht in Leitplanke: Langer Stau

von shz.de

29. Juli 2019, 17:50 Uhr

Reinfeld | Auf der Auto- bahn 1 bei Reinfeld ist gestern Nachmittag ein Vierzigtonner in die Mittelleitplanke gekracht und zur Seite gekippt. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt, die Autobahn Richtung Süden voll gesperrt. Auch in der Gegenrichtung kam es wegen einer Spurverengung zu einem Stau bis fast nach Bargteheide zurück. Nach ersten Erkenntnissen war der mit über 20 Tonnen Korn beladene Lkw gegen 15.45 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Höhe Reinfeld verlor der Trucker plötzlich die Kontrolle über sein Gespann, geriet nach links und ist dort in die Mittelleitplanke gekracht. Entgegen erster Notrufmeldungen vom Unfallort war der Mann nicht im Fahrerhaus eingeklemmt. „Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war der Mann vom Rettungsdienst befreit“, sagte Gerd-Heinrich Riemann, Einsatzleiter der Feuerwehr. „Wir haben größere Mengen Diesel aus den Tanks abgepumpt und ausgelaufenes Hydrauliköl mit Bindemitteln abgestreut. Für die Dauer der Bergungsarbeiten blieb die A1 in Fahrtrichtung Süden noch längere Zeit voll gesperrt. Ursache und Schadenshöhe unklar.