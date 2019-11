Grabau : Lkw im Graben umgekippt

Fahrer eines spanischen Sattelzuges verletzt sich bei Unfall.

Avatar_shz von shz.de

13. November 2019, 12:37 Uhr

Grabau | Ein Sattelzug aus Spanien ist gestern kurz vor dem Ortseingang umgekippt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug war von Sülfeld Richtung Grabau unterwegs, als dessen Fahrer nach rechts in den Grünsteifen geriet, in der Folge umgekippte und auf die Beifahrerseite fiel. Feuerwehrleute der eingesetzten Wehr Grabau stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Während der Bergung des Trucks war die Straße voll gesperrt. Ursache noch unklar.