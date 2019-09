Polizei sucht Zeugen : Lkw demoliert Leitplanke und Ampelmast bei Barsbüttel

Der Unfallverursacher, der vermutlich von der A1 kommend in Richtung Barsbüttel unterwegs war, ist flüchtig.

27. September 2019, 12:01 Uhr

Barsbüttel | Am späten Mittwochnachmittag (25. September) ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr im Abfahrtsbereich der A 1/Rahlstedter Straße bei Barsbüttel ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr vermutlich ein Lkw die A 1 in Richtung Süden und verließ diese an der Abfahrt Barsbüttel um nach links in Richtung Barsbüttel abzubiegen. Dabei fuhr der Lkw gegen die dortige linke Leitplanke und im Einmündungsbereich gegen den unteren Bereich des Ampelmastes, so dass dieser stark verbogen wurde.

Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht? Wer kann Angaben zum Lkw machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Barsbüttel unter der Telefonnummer 040/670 780-56 entgegen.

