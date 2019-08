Siek : LKW brennt während der Fahrt

Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen, Führerhaus brannte völlig aus.

27. August 2019, 09:32 Uhr

Plötzlich zog Rauch durch das Fahrerhaus und kurze Zeit später schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Der niederländische LKW-Fahrer steuerte seinen Vierzigtonner auf den Parkplatz Ohlendiek an der A 1 und fuhr auf den Standstreifen von dessen Ausfahrt. Es gelang dem Mann noch seine Papiere und persönliche Sachen aus dem LKW zu retten, danach brachte er sich in Sicherheit und rief über Notruf 112 die Feuerwehr.



Die Rettungsleitstelle IRLS Süd in Bad Oldesloe schickte daraufhin sofort die Freiwilligen Feuerwehren Stapelfeld, Stemwarde, Großhansdorf und zwei Rettungswagen zum Einsatzort. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde der LKW-Fahrer nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.



Bei Eintreffen der Feuerwehren brannte das Fahrerhaus bereits in voller Ausdehnung. Bevor die Flammen auch noch den mit Pflanzen und Blumen voll beladenen Auflieger erfassten, hatten die Feuerwehrleute unter Atemschutz den vorderen Teil des LKW abgelöscht. Um an weitere Brandnester heranzukommen wurdendie Seitenwände und das Dach des LKW mit einem Trennschleifer aufgemacht. Abschließend wurde der vordere Teil des LKW vom Korb der Großhansdorfer Drehleiter aus, eingeschäumt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht lang an.



In der ersten Phase der Löscharbeiten hatte die Autobahnpolizei die A1 in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Danach führte sie den Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbei. Es gab dadurch Behinderungen und einen Stau, bis weit hinter Stapelfeld zurück. Nach ersten Angaben der Polizei entstand der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt.