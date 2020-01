Live-Hörspiel: Aus dem Leben eines Taugenichts

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 13:06 Uhr

Bad Oldesloe | In Eichendorffs spätromantischer Novelle schickt ein Müller seinen Sohn hinaus in die Welt, weil dieser ihn die ganze Arbeit allein machen lässt. Froh nimmt der Sohn seine Geige und verlässt sein Dorf, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben. Im Laufe der Erzählung reisen die Zuschauer in einer Kutsche gen Italien und erleben mit dem Taugenichts allerlei wilde Abenteuer. In einem Live-Hörspiel – zu erleben am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr, im Kub – wird Eichendorffs berühmter junger Antiheld mit Stimmen, Geräuschen und Melodien zum Leben erweckt. Auf dem Bühnenboden ein alter Teppich, darauf ein Tisch, eine Lampe, ein Tonbandgerät und allerlei Requisiten. Ein Schauspieler in den besten Jahren sitzt als Sprecher in einer Tonkabine, die in einem Wald zu stehen scheint. Vor ihm sein Mit- und Gegenspieler: ein Tonmeister und Geräuschemacher. Es wird gesungen, gesprochen, musiziert und alles geschieht live.

Andreas Maier (Sprecher) und Oleg Zhukov (Geräusche) machen von Eichendorffs Welt hörbar.





>Karten zum Preis von 11,50 Euro bis 15,50 Euro sind in der Oldesloer Stadtinfo, aber auch im Internet zu haben: www.kub-badoldesloe.de .