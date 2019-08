Bargteheide : Lions-Club spendet Schwimmhilfen für Anfänger

Neueste Hilfsmittel für Bargteheider Schwimmschüler, das Geld kommt vom Stormarner Adventskalender.

von shz.de

23. August 2019, 10:51 Uhr

Die Freude war groß, als endlich die Schwimmtiere zur Wassergewöhnung und zum Schwimmenlernen für die Kleinen geliefert wurden. Der Lions-Club Bargteheide spendete für das Schwimmbad acht Schwimmfrösche, zwei große Schwimmreifen und ein Schwimmfloß, damit der Schwimmunterricht für Anfänger mit neuesten Hilfsmitteln gestaltet werden kann. Wasser zieht Kinder magisch an, also soll jedes Kind so schnell wie möglich das Schwimmen lernen. Um dieses zu unterstützen, hat der Lions-Club einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Stormarner Adventskalenders für die Anschaffung der Schwimmhilfen gegeben.