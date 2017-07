Lindenplatz – Im Kreis geht’s gar nicht rund!

vergrößern 1 von 1 Foto: Hok 1 von 1

Hansestraße, Kreuzweg und der Lindenplatz werden auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern saniert. Immer an den Wochenenden bis 14. August wird mit Hochdruck gearbeitet: Von morgen, 18 Uhr, bis Montag, 3 Uhr, ist der Kreuzweg, ein Teilbereich der Hansestraße sowie ein Teil des Lindenplatzes gesperrt. Umleitung aus der Moislinger Allee in Richtung Fackenburger Allee, über Lachswehrallee, Possehlstraße und Holstentorplatz. Aus der Innenstadt in Richtung Moislinger Allee führt die weite Umleitung über Holstentorplatz, Fackenburger Allee, Ziegelstraße, Wisbystraße, Hansestraße und Töpferweg. Aus der Innenstadt Richtung ZOB geht es über Holstentorplatz, Fackenburger Allee, Werner-Kock-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Lindenplatz und Hansestraße. Aus der Willy-Brandt-Allee in Richtung Moislinger Allee, fährt man über Possehlstraße und Lachswehrallee. Die Busse aus Richtungen Moislinger Allee, Hansestraße, Ziegelstraße und Artlenburger Straße Richtung ZOB müssen über Ziegelstraße, Fackenburger Allee, Lindenplatz und Hansestraße fahren.





von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 26.Jul.2017 | 13:45 Uhr