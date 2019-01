Lieder und Bratäpfel beim Tymmo-Singkreis

von shz.de

30. Januar 2019, 13:02 Uhr

Es ist wieder soweit, nach Gans- und Grünkohl- ist jetzt die Bratapfelzeit eingeläutet. Deshalb lädt der „Tymmo-Singkreis“ am Sonnabend, 9. Februar, um 15 Uhr zum traditionellen Bratapfelessen in den Gemeindesaal der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, Möhlenstedt 3, ein.

Die Damen des Singkreises gestalten unter der Leitung von Ingeborg Sonnenschein den Nachmittag mit fröhlichen Liedern und Texten und bringen nach traditionellem Hausrezept frisch zubereitete Bratäpfel auf den Tisch – einfach lecker!

Ingeborg Sonnenschein leitet den Singkreis seit vergangenem Jahr und bereichert mit viel Engagement die Auftritte des Tymmo-Singkreises zu Anlässen in Gottesdiensten, Andachten in Kindertagesstätten und Seniorenheimen sowie ebenso beim Musikfest. Das Bratapfelessen ist deshalb auch für Neueinsteiger eine gute Gelegenheit, die eigene Stimme in dem seit nunmehr 26 Jahren bestehenden Damenchor zu erproben.

Der Eintritt zu der musikalischen und kulinarischen Veranstaltung ist frei. Trotzdem hofft der Singkreis auf Spenden, um das aktuelles Projekt „Sitzgarnituren für die Bänke der Tymmo-Kirche“ realisieren zu können.