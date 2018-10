Ahrensburg : „Liebesschlösser – Liebe für die Ewigkeit?

In einem Vortrag beleuchtet Pastorin Susanne Kropf den Liebesschlösser-Trend.

von shz.de

03. Oktober 2018, 17:24 Uhr

Vorhängeschlösser – in allen Farben und Formen – hängen an

Brückengeländern nebeneinander. In zahlreichen Städten hat sich eine Tradition gebildet: Die einen verwundert es, die anderen finden es schön. Pastorin Susanne Kropf hält am Freitag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr den Vortrag „Liebesschlösser, Liebe für die Ewigkeit?“ in der St. Johanneskirche (Rudolf-Kinau-Straße 19). Der Vortrag wird vom Förderverein St. Johannes Ahrensburg präsentiert und widmet sich der materiellen Kultur der sogenannten Liebesschlösser, mit denen Verliebte symbolisch ihre Liebe besiegeln. Oftmals sind die Schlösser mit den Namen, den Initialen oder den Daten des Jahrestags graviert. Ob in Köln, Helsinki oder Paris – überall zieren die Schlösser Gitter von Brücken. In Venedig oder Berlin ist es bereits verboten, die Schlösser anzubringen. Andere Städte genießen den touristischen Wert der Deko im öffentlichen Raum. Woher kommt dieser Trend? Und was bedeutet dieser Brauch? Die Pastorin wird sich dem Thema aus praktisch-theologischer Perspektive widmen. Der Eintritt ist kostenfrei. Spenden dienen dem Erhalt der St. Johanneskirche in Ahrensburg.