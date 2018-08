Bad Oldesloe : Liebe geht durch die Ohren

Mozart und die Frauen: Kammerkonzert mit Sopranistin Martina Doehring im Oldesloer Logenhaus.

von shz.de

24. August 2018, 11:28 Uhr

Am Sonnabend, 1. September, um 18 Uhr öffnet die Freimaurerloge in Bad Oldesloe wieder die Türen ihres Logenhauses am Bürgerpark für das traditionelle Kammerkonzert mit der Oldesloer Sopranistin Martina Doehring. Dieses Mal wird das Thema „Mozart und die Frauen“ den musikalischen Abend bestimmen.

Die weiblichen Bühnenfiguren in Mozarts Opern sind unglaublich vielfältig, vom naiven Dummchen bis zur hysterischen Furie ist alles vertreten. Aber wo und wann hat Mozart, besonders der junge Mozart, die Erfahrungen gesammelt, um all diese emotionalen Tiefen und Abgründe seiner Figuren künstlerisch abzubilden? Wer waren die realen Frauen in seinem Leben?

Neben seiner liebevollen Mutter und der ihm zärtlich verbunden Schwester finden sich immer wieder Sängerinnen in Mozarts Leben. In Mannheim traf er seine erste Liebe, die Sängerin Aloysia Weber, eine Cousine Carl Maria von Webers. Ihr schrieb er Arien und plante eine Konzertreise nach Italien. Später machte sie Karriere als Opernsängerin und sang viele seiner wichtigsten Opernpartien. Auch ihre Schwestern Josepha und Sophie waren als Sängerinnen tätig, Constanze, die vierte aus dem Quartett der Weber-Töchter, hat er schließlich geheiratet. Seinem Vater waren die „Weberischen“ immer suspekt, aber es sind die wichtigsten Frauen in Mozarts Leben. Auch die Sopranistinnen Caterina Cavalieri und Nancy Storace haben ihn inspiriert, wobei Mozarts Liebe meist der Stimme und den individuellen Ausdrucksmöglichkeiten galt und nicht so sehr der realen Person.

Martina Doehring (Sopran und Moderation), Aivars Kaljes (Klavier) und Martin Karl-Wagner (Flöte und Moderation) spüren diesen Frauen nach, mit Liedern, Opernarien, Instrumentalstücken und Briefdokumenten. Motto: Liebe geht durch die Ohren.

❏ Ort: Logenhaus am Bürgerpark 5 in Bad Oldesloe

❏ Zeit: Sonnabend, 1. September, Beginn: 18 Uhr, Einlass um 17.30 Uhr

❏ Eintritt: 12 Euro

❏ Kartenvorverkauf: Buchhandlung Willfang, Hude 5, Bad Oldesloe