Großhansdorf : Liberaler Frühschoppen im „Da Lui“

von shz.de

24. Januar 2019, 13:24 Uhr

Großhansdorf | Beim ersten liberalen Frühschoppen 2019 – diesen Sonntag ab 11.30 Uhr im Restaurant „Da Lui“, Ahrensfelder Weg 10, Großhansdorf-Schmalenbeck, könnte die auch in diesem Jahr stattfindende Grünkohltour des FDP-Bezirksverbandes Großhansdorf-Hoisdorf-Siek am 16. Februar sowie die Europa-Wahl am 26. Mai und die Großhansdorfer Bürgermeisterwahl im September im Mittelpunkt stehen. Nachdem die FDP-Fraktion mit ihrer Digitalisierungs-Offensive trotz Widerstands vieler Mitglieder anderer Fraktionen endlich in weiten Teilen zum Erfolg gekommen ist, wird nun viel Überzeugungskraft investiert werden müssen, um auch für mehr Bürgerbeteiligung durch mehr Bürgerliche Mitglieder in den gemeindlichen Ausschüssen Mehrheiten zu bekommen. „Weitere Themen werden erfahrungsgemäß von den Teilnehmern zur Diskussion gestellt werden. Die Veranstaltung ist öffentlich, Gäste sind herzlich willkommen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende, Hans-Karl Limberg.