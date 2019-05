Letztes Ligaspiel als Vorbereitung

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck will gegen Oldenburg Erfolgsserie ausbauen, um sich für das Pokalspiel zu rüsten / Erster Neuer ist da

von shz.de

16. Mai 2019, 15:50 Uhr

Lübeck | Die Entscheidung im Titelrennen der Fußball-Regionalliga Nord ist bereits am vergangenen Wochenende gefallen. Der VfB Lübeck muss sich mit der Vizemeisterschaft hinter dem VfL Wolfsburg II anfreunden, der in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den FC Bayern München II ran muss. Am Sonnabend geht es für den VfB im heimischen Stadion am letzten Spieltag somit nur noch um die goldene Ananas. Denn auch Gegner VfL Oldenburg steht als Absteiger in die Oberliga Niedersachsen vorzeitig fest.

„Klar sind wir alle enttäuscht, dass unsere Aufholjagd nicht belohnt wurde. Ich denke, wir wären auch ein würdiger Meister gewesen. Wir sind die beste Rückrundenmannschaft und haben seit 15 Begegnungen nicht verloren. Darauf können wir stolz sein“, sagt Mittelfeldmotor Sven Mende, der die Spielzeit dennoch nicht locker ausklingen lassen will. „Wir wollen in einer Woche das Finale im Landespokal gewinnen und uns für den DFB-Pokal qualifizieren. Deshalb müssen wir die Spannung hochhalten“, sagt Mende.

Stefan Schnoor glaubt ebenfalls nicht an einen Spannungsabfall. „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft keinen Zentimeter nachlassen wird und sich in der Regionalliga Nord gut verabschieden will, um auch gut gewappnet ins Pokalspiel gegen Flensburg zu gehen“, so der Sportdirektor, der eifrig am Kader für die neue Saison bastelt.

Mit Ryan Malone steht der erste externe Neuzugang fest. Der Mittelfeldmann spielt aktuell beim Nordost-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig und hat an der Lohmühle einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. „Ryan ist unglaublich kopfballstark, hat auf dem Platz eine enorme Präsenz, ist auf der Sechs oder der Acht zu Hause, hat aber auch schon als Innenverteidiger und Stürmer gespielt“, umschreibt Schnoor den vielseitig einsetzbaren US-Amerikaner. Bei seinem aktuellen Verein entwickelte der 26-Jährige eine enorme Torgefahr, traf in 59 Regionalligaspielen 19 Mal. 2015 kam Malone vom Springfield College aus den USA nach Deutschland. Der 1. FC Magdeburg war seine erste Station, für den er in neun Drittliga-Partien zwei Tore erzielte. Ein Jahr später wechselte Malone in die Regionalliga Südwest zu den Stuttgarter Kickers, seit 2017 gehört er nun dem Leipziger Traditionsverein an. „Ich freue mich auf den Norden“, so Malone. „Ich konnte mir bereits ein Bild von der Mannschaft, vom Stadion und von der Region machen. Das Gesamtpaket und die Ambitionen des Vereins haben mich davon überzeugt, dass der Schritt zum VfB Lübeck genau der Richtige für mich ist.“ Den dramatischen 3:1-Heimerfolg gegen den TSV Havelse hatte Malone im Stadion verfolgt.

Schnoor sucht nach weiteren Verstärkungen: „Wir halten Augen und Ohren für jeden Mannschaftsteil offen“, so der Sportdirektor, der sich noch bedeckt hält, welche Spieler am Sonnabend verabschiedet werden. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass mindestens drei Spieler (darunter unter anderem Nico Löffler) den Club verlassen werden, Schnoor aber wollte das nicht bestätigen:. „Ich werde das nicht kommentieren. Die Jungs wissen Bescheid. Ich bin aber kein Freund davon, vorher Namen zu verraten. Am Sonnabend wird man ja sehen um welche Spieler es sich handelt“, so der 47-Jährige.