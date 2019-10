Klein Wesenberg und Hamberge : Letzte Amtshandlung für Pastor Erhard Graf: Silvesterlauf

Nach zwölf Jahren als Pastor in zwei Gemeinden verabschiedet sich Erhard Graf in den Ruhestand.

23. Oktober 2019, 16:52 Uhr

Klein Wesenberg/Hamberge | „Ich habe mich gefreut, 40 Jahre auf dem Acker Gottes mitarbeiten zu dürfen“, zieht Pastor Erhard Graf ein Resümee seiner Tätigkeit als Pastor in unterschiedlichen Gemeinden.

Als junger Pastor begann er in Thüringen – ein schwieriges Pflaster für einen Geistlichen in der damaligen DDR. Nach der Wende erlebte er nach einer reinen „Bekennerkirche“ in der DDR eine „Folklore- oder Kulturkirche“ im Westen. Er wurde Seelsorger in unterschiedlichen Gemeinden und schließlich Pastor auf der Gorch Fock, bevor er vor zwölf Jahren nach dem Tod von Pastor Christian Uecker die Stelle in Klein Wesenberg und Hamberge übernahm – ebenfalls keine ganz leichte Aufgabe.

Anfeindungen von Gemeindemitgliedern

„Es gab Gemeindemitglieder, die das Gerücht in die Welt setzten, dass der neue Pastor keine Ahnung habe“, erinnert er sich. Man habe versucht, ihm zu erzählen, wie er den Gottesdienst abzuhalten habe.

Aber nicht mit Pastor Graf! Ich habe mir immer den Luxus geleistet, meine Meinung zu sagen. Pastor Erhard Graf

So nahm er nie ein Blatt vor den Mund und beschönigte nichts, konfrontierte auch die Gemeindemitglieder mit der Realität. Mit seinem Interesse für Geschichte und seinem unermüdlichen Engagement und steter Beharrlichkeit schaffte er es in seiner Amtszeit, dass die zwei Kirchen seiner Gemeinden nach und nach renoviert werden konnten, so dass zum Ende seiner Amtszeit nur noch Restarbeiten nachbleiben.

Ein schöner Erfolg für den heute 65-Jährigen, der auch als Pilgerpastor in Erinnerung bleiben wird. Klein Wesenberg liegt auf der Via Baltica und wird auch dank der Werbetrommel von Pastor Graf immer wieder gern als Rast- und Übernachtungsort genutzt. Seine Leidenschaft fürs Laufen übertrug sich auf seine Konfirmanden, mit denen er regelmäßig seine Runden lief und auch am Lübeck-Marathon teilnahm.

Trotz Anfeindungen einige weniger Gemeindemitglieder, die sich – so glaubt es der Pastor – sicher zwei Flaschen Sekt aufmachten, wenn er weg sei, blicke er durchaus nicht pessimistisch auf seine Zeit zurück. Enttäuscht sei er auch nicht über die wenigen Menschen, die seine normalen Gottesdienste besucht hätten. Manchmal seien es nur fünf gewesen. Die Situation habe ihn an seine Zeit als Pastor in der DDR erinnert, wo er an einem Sonntag manchmal fünf Predigten in diversen Gemei nden vor wenigen Menschen gehalten habe.

Das hat mich nicht gestört. Ich habe mich gefreut, wenn Leute kamen, ich habe nie mehr erwartet. Pastor Erhard Graf

Zu seinem letzten Gottesdienst in Hamberge seien nur drei Leute gekommen. So sei nun mal die Realität in einer Landgemeinde. Was der Pastor nicht will, ist eine öffentliche Verabschiedung, wo vielleicht diejenigen nette Grußworte hielten, die nie einen Gottesdienst besucht hätten: „Die waren zwölf Jahre nicht da, das brauche ich nicht.“ Wer sich aber persönlich verabschieden wolle, könne dies sehr gern tun.

Um die Zukunft der beiden Gemeinden und seine Nachfolge macht Graf sich keine Sorgen. Sechs Wochen nach seinem letzten Arbeitstag werde die Stelle mit einem Vertretungspastor neu besetzt, der allerdings nicht im Pastorat wohnen werde. Bis 2030 soll der Erneuerungsprozess der Kirche abgeschossen sein und sich Kirchspiele gebildet haben. Für die vier Gemeinden Nordstormarns sind zweieinhalb Pfarrstellen vorgesehen.

Pilgern, gärtnern und Zeit mit den Enkeln

Seine letzte „Amtshandlung“ wird der Silvesterlauf am 31. Dezember sein, den er selbst ins Leben rief und der sich großer Beliebtheit erfreut. Vorher nimmt er noch seinen Resturlaub. Seine Sachen sind gepackt, er ist bereits in den Norden in die Nähe seiner Kinder gezogen. Der Ruhestand wird für ihn eher ein Unruhestand: Pilgern, lesen, gärtnern, Zeit mit den Enkeln verbringen, vielleicht als Religionslehrer arbeiten oder in der Notfallseelsorge. Der scheidende Gottesmann gibt zum Abschied noch ein positives Signal: „Ich bin fest überzeugt, dass es in den beiden Gemeinden weitergeht!“