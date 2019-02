Bad Oldelsoe : Let’s dance! – der letzte Swing-Tanztee im Kub-Saal

„Fräulein Doreen“ vermittelt am Sonntagnachmittag noch einmal Grundwissen und Variationen.

von shz.de

20. Februar 2019, 13:57 Uhr

Bad Oldesloe | Am Sonntag, 24. Februar, verwandelt sich der Kub-Saal ab 14.45 Uhr zum letzten Mal in ein großes Tanzparkett. Beim Tanztee im Kub (Kultur- und Bildungszentrum) Bad Oldesloe wird zu schmissiger Livemusik getanzt.

Los geht’s mit einem Lindy-Hop-Einsteigerkursus mit Fräulein Doreen alias Doreen Fiedler. Die Tanzlehrerin aus Lübeck, die sehr aktiv in der dortigen Swing-Community ist, führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Grundwesen des Swingtanzes ein. Erste Grundschritte und kleine Variationen werden vermittelt, die die Teilnehmer beim anschließenden offenen Tanz ab 16 Uhr direkt ausprobieren können. Dazu spielt und singt Christoph Wiatre am Klavier Swing-Klassiker der 1930er bis 1950er Jahre. Er ist nicht nur Sänger und Pianist, sondern selbst auch leidenschaftlicher Lindy-Hop- und Rock ‘n‘ Roll-Tänzer und weiß daher genau, was ins Ohr und ins Tanzbein geht. Abgerundet wird dieser Sonntagnachmittag stilecht durch leckeren Kuchen, Kaffee und Tee.

Lindy-Hop gilt als Ursprungsform des Swing-Tanzes und entwickelte sich in den 1930er Jahren vor allem in den legendären New Yorker Ballrooms wie dem Savoy, in denen auch die Big Bands von Benny Goodman und Count Basie die Massen zum Toben brachten. Später gingen aus dem Lindy-Hop Tänze wie Jive, Boogie-Woogie und der akrobatische Rock ’n’ Roll hervor. Seit einigen Jahren gewinnt der Swing-Tanz und speziell auch der Lindy-Hop immer mehr Freunde, in vielen Städten finden regelmäßige Tanztreffen statt.

Tickets zum Preis zu 7,50 Euro pro Person sind online und in der Stadtinfo am Beer-Yaacov-Weg 1, erhältlich. Ticketbestellung unter der Telefonnummer (04531) 504-199 oder im Web www.kub-badoldesloe.de. Der Eintritt zum offenen Tanzist ab 16 Uhr ist kostenfrei.