Lesespaß mit Piet und Paula

Vorschulkinder der DRK-Kita „Am Stadthaus“ nehmen am Zikita-Projekt des Schleswig Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) teil. Zuhause und in der Kita werden das Stormarner Tageblatt durchgeblättert, Fotos bewundert und erzählt, was zuhause und in der Welt passiert. Im Mittelpunkt stehen die Maskottchen Piet und Paula. Der Pottwal und die Ente führen die Kinder durch das Zikita-Projekt und stehen für Spaß und kindgerechten Umgang mit der Zeitung.