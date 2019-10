Lernen zwischen Kälbern und frischer Milch

Bildungsministerin Karin Prien unterzeichnet Ziel- und Leistungsvereinbarung mit Landwirtschaftskammer

Avatar_shz von Patrick Niemeier

25. Oktober 2019, 16:12 Uhr

rethwisch | Behutsam streichelt ein junger Besucher auf dem Hof von Susanne und Sönke Behnk in Rethwisch eine junge Kuh. Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden von der „Schule am Masurenweg“ ist er Rahmen des Projekts „Schulklasse auf dem Bauernhof“ zu Gast.

Die jungen Stormarner profitieren dabei von einer neuen Förderungsphase des Projekts, mit dem der Bauernhof als Lernort wieder deutlicher in den Fokus rücken soll.

Eine entsprechende Ziel- und Leistungsvereinbarung unterzeichneten am Freitagvormittag Bildungsministerin Karin Prien und die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen, auf dem Hof Behnk. Das zentrale Anliegen dabei ist es, dass den Lernenden der Ursprung von Lebensmitteln in der Praxis näher gebracht wird. Auch Unterrichtsinhalte rund um Natur und Umwelt sollen live vor Ort erlebbar gemacht werden. „Hier auf dem Land kennen die Kinder noch Kühe und landwirtschaftliche Betriebe. Sie wissen, dass die Milch nicht einfach aus der Tüte kommt und Kartoffeln in der Erde wachsen“, so Prien. „Das Projekt richtet sich vor allem an Grundschüler aus den Städten, die ansonsten mit Kühen und Landwirtschaft nicht in Berührung kommen“, so Prien.

Wünschenswert sei es, dass jeder Grundschüler im Land mindestens ein Mal in seiner Schulzeit einen Hof besucht habe. „Von gesunder Ernährung bis zum Tierwohl – alles beginnt damit, dass Kinder erleben können, wo landwirtschaftliche Produkte herkommen“, sagt Prien. Jeder Besuch sollte mehr sein als einfach nur ein Stall- und Hofrundgang.

„Das Projekt hat in Schleswig-Holstein bereits eine lange Tradition. Erstmals bekommen die landwirtschaftlichen Betriebe jetzt eine finanzielle Anerkennung für die Bildungsarbeit“, fügt Volquardsen an. Die neue Förderphase umfasst ein Budget von insgesamt 50.000 Euro. Davon gehen 35.000 Euro an die teilnehmenden Betriebe. Teilnahmevoraussetzung ist allerdings, dass die Hofbetreiber Kenntnisse im Bereich der Bauernhofpädagogik vorweisen können.