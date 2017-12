Ahrensburg : Leidenschaft für Literatur

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

So stellt man sich die fleischgewordene Leidenschaft für Literatur vor: Als Lehrer und Autor brennt Uwe Neumann für das geschriebene Wort – und „zündelt“ in den Klassen der Ahrensburger Stormarnschule. Wir freuen uns schon immer, wenn er reinkommt, heißt es in der 11f über den Klassenlehrer. Warum man sich auf so einen wie Neumann freuen kann, war gerade auch im Lübecker Günter Grass-Haus zu erleben, wo er aus seiner jüngst erschienenen Anthologie „Alles gesagt? Eine vielstimmige Chronik zu Leben und Werk von Günter Grass“ las. Im begeisterten Publikum saßen seine Schülerinnen und Schüler. Freiwillig.

Neumann hat es mit dicken Büchern. Seine 2007 erschienene Anthologie über den Schriftsteller Uwe Johnson, „Johnson-Jahre“, hat 1270 Seiten, seine im Steidl-Verlag erschienene Grass-Anthologie fast 1000. Und mit der 11f hat er sich Thomas Manns „Buddenbrooks“ vorgenommen, ebenfalls kein schlankes Werk, das bei Schülern obendrein normalerweise einen Ruf wie Donnerhall hat. Man möge die Herbstferien für die Lektüre nutzen, lautete der Lehrer-Auftrag. Man hat es getan. Fast ohne Reibungsverluste scheint sich da die Freude an Literatur zu übertragen. Kein Wunder, denn Neumann setzt etliche Hebel in Bewegung, um Schülern wie Zuhörern die Brücken zu Lektüren zu schlagen. Seine Theater-AG feierte mit Molières „Der eingebildete Kranke“ und Ionescos „Die kahle Sängerin“ wahre Triumphe. Dass sich der Lehrer dabei als buckliger Arzt bzw. englische Queen an die Rampe wagte (und für laute Heiterkeit sorgte), hat ebenso tiefe Eindrücke hinterlassen, wie sein übriges Engagement über den Unterricht hinaus.

Günter Grass blieb da nicht nur der Nobelpreisträger, mit dem sich der Autor Neumann befasste, der mit ihm 2009 im Lübecker Behnhaus aus „Johnson-Jahre“ las, sondern wurde für Schülerinnen und Schüler einer zum Anfassen. Die fanden toll, was der Lehrer so außerhalb der Schule trieb. Also fragte der bei Grass nach, ob man ihn nicht mal in Behlendorf besuchen könne. Grass war sofort bereit. „Aber die Schüler müssen vorbereitet sein“, lautete die Einschränkung. Heißt: Für banale Fragen wolle Grass seine Zeit nicht hergeben. Also gab es von Neumann einen Crashkursus in Sachen Nachkriegsgeschichte. „Die wollten das auch wissen“, sagt er über seine Schüler und bezeichnet den Nachmittag in Behlendorf als „Sternstunde meiner pädagogischen Arbeit“.

Für neuere deutsche Literatur schlägt sein Herz am heftigsten. Mit Grass’ „Blechtrommel“ konnte der Schüler Neumann allerdings nicht auf Anhieb etwas anfangen, da ging es ihm wie dem jungen Salman Rushdie, der dieses Geständnis unlängst beim Besuch in Lübeck ablegte. Der Weg allerdings war schon klar. Uwe Neumann studierte Romanistik und Germanistik in Kiel und Paris, promovierte nach dem Zweiten Staatsexamen über Uwe Johnson und unterrichtete fünf Jahre an der Sorbonne, bevor er zum ersten Mal an die Stormarnschule kam. Nach drei Jahren zog es ihn noch einmal fort, diesmal für acht Jahre an die Deutsche Schule nach Kapstadt.

Seit 2011 ist der Lehrer für Deutsch und Französisch zurück, unterrichtet in sieben Klassen quer durch alle Stufen. Am liebsten ist er aber in seiner 11f. „Da kann ich den Unterricht mit dem verbinden, was ich sonst noch mache“, sagt er. „Sonst noch“, das waren die „Johnson-Jahre“, die der Schriftsteller Gerhard Zwerenz eine „herausgeberische Weltmeisterleistung“ genannt hat, das war die zehn Jahre währende Arbeit an der Grass-Anthologie, für die Neumann gesammelt hat, was Freunde und was vor allem Feinde über den Schriftsteller gesagt und geschrieben haben.

Der 2015 verstorbene Grass hat die fast fertige Arbeit noch in Händen gehalten und heiter staunend mit „das soll alles ich sein?“ kommentiert. „Sonst noch“ wird demnächst ein Buch mit Karikaturen sein, die Günter Grass zeigen. 500 Stück hat Neumann zusammengetragen. Des weiteren auf der Agenda: eine Arbeit über Marcel Reich-Ranicki als literarische Figur und eine Anthologie über Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“, der 2024 vor 100 Jahren erschienen ist – sämtlich mit Sicherheit wieder dicke Bücher.

Die Schriftstellerei schaffe ihm Ausgleich zur Schule, sagt Neumann – und macht ganz und gar nicht den Eindruck, dass diese ihm zu schaffen macht. Im Gegenteil. Und der Spaß steckt an.

Wie er als Pädagoge ist? „Fragen Sie die Schüler“, sagt Uwe Neumann. Linnea Mundorf aus der 11f nennt ihn auf jeden Fall „amüsant“ und „ungewöhnlich“ und sagt, dass es – bei allem Respekt vor der Lehrkraft – sei, als spreche man mit einem Freund.