Wochenrückblick Stormarn : Leichenfund, Unwetter, Bußgelder und viele Drogen

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

19. September 2021, 20:41 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Woche nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 11. und 18. September besonders interessierten.

Vermisster Ammersbeker tot aufgefunden

Traurige Gewissheit und das Ende der Suche nach dem vermissten 70-jährigen Ammersbeker. Sein Leichnam wurde im Beimoorwald in Ahrensburg gefunden. Zuvor hatte es bereits mehrere Suchen nach ihm gegeben, die erfolglos blieben.

Gewitter und Starkregen sorgten für Überschwemmungen

Ein Unwetter sorgte dafür, dass die Feuerwehren sich um überflutete Straßen und vollgelaufene Keller in Stormarn kümmern mussten.

Handysuche nach Tötungsdelikt in Ahrensburg

Nachdem eine 23-jährige Afghanin tot in einem Container der Flüchtlingsunterkunft am Kornkamp gefunden wurde, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei suchte in diesem Rahmen nach einem Handy. Tatsächlich wurden die Beamten am Bahnhof Gartenholz auch fündig. Ob es sich um das gesuchte Handy handelt, steht aber noch nicht fest.

Hunderte Bußgeldverfahren

Aufgrund Verstößen gegen Corona-Regeln, müssen hunderte Stormarner Bußgelder bezahlen. Besonders teuer wird es für Imbisse und Restaurants. Hier wurden Strafen in Höhe von 2000 Euro verhängt.

Erfolg für Drogenfahnder in Reinbeker Scheinfirma

Da ist den Fahndern von Zoll und Polizei wohl ein dicker Fisch in Reinbek ins Netz gegangen. Über eine Scheinfirma soll dieser Drogen aus Spanien importiert haben, die er dann gewinnbringend verkaufte. Jetzt schlugen die Ermittler zu und ließen das Geschäftsmodell auffliegen.