Bargteheide : Lehrgeld bezahlt

Die Basketballer der Bargteheide Bees haben ihr Auftaktspiel in der 2. Regionalliga gegen den Kieler TB mit 72:80 verloren. Selbstverschuldet, nachdem die Stormarner es mehrfach verpasst hatten, sich deutlich abzusetzen.

von Sascha Sievers

26. September 2018, 15:52 Uhr

Das Gefühl, nicht als Sieger vom Feld zu gehen, daran werden sich die Basketballer der TSV Bargteheide Bees erst noch gewöhnen müssen. In der vergangenen Saison waren die Stormarner ungeschlagen durch die Oberliga marschiert. Und auch in den Jahren zuvor, als die Stormarner einen Neuaufbau in der Bezirksklasse gestartet hatten und einen Durchmarsch bis in die 2. Regionalliga hinlegten, waren sie ihren Gegnern meistens haushoch überlegen gewesen. Am Sonnabend allerdings, als es für die Bees erstmals um Regionalliga-Punkte ging, wurde der Höhenflug jäh gestoppt– selbstverschuldet. „Die Niederlage war unnötig“, sagte Trainerin Ines Moritz nach dem 72:80 zum Auftakt gegen den Kieler TB und hatte den Grund für die Pleite schnell ausgemacht: „Das war heute eine reine Kopfsache.“

Es war nur ein halber Heimauftakt für die Bees, die wegen der Sperrung der heimischen KGB-Halle nach Ahrensburg in die Stormarnschule ausweichen mussten. Die bot zwar einen tollen Rahmen für eine Partie zwischen zwei Teams, die wohl um den Klassenerhalt kämpfen werden. Doch die Bees dürften nach der Pleite eine schnelle Rückkehr in heimische Gefilde herbeisehnen.

Das Spiel war von Beginn an ausgeglichen. Bargteheide war zunächst kaum Nervosität anzumerken, Topscorer Steffen Hönicke (20 Punkte) erzielte per Dreier die ersten Regionalliga-Punkte und die erste Führung der Bees (3:2, 1. Minute).

In der Folge blieb die Partie spannend und umkämpft. Mehrfach besaßen die Gastgeber dabei die Chance sich abzusetzen. Wie im zweiten Viertel, als den Bees ein starker 12:2-Lauf gelang, der zu einer zwischenzeitlichen 32:21-Führung führte (15.). Den Gastgebern gelang es dann aber nicht, dieses Momentum und die fünf Mannschaftsfouls der Kieler für sich zu nutzen. Statt davon zu ziehen, leisteten sich die Stormarner viele leichtfertige Ballverluste und etliche Fehler von der Freiwurflinie. Die fehlende Cleverness der Bargteheider nutzten die KTB Sharks derweil aus – und legten ihrerseits einen 17:3-Run zur 38:35-Pausenführung hin.

Im dritten Viertel zeigten die Gastgeber ihre stärkste Leistung. Hönicke, Jacob Gäde (ebenfalls 20 Punkte) und eine überzeugende Verteidigung sorgten dafür, dass die Bargteheider sich die Führung zurückeroberte und mit fünf Punkten Vorsprung in den Schlussabschnitt ging.

Doch erneut gelang es den „Bienen“ nicht, den Vorsprung zu halten oder sogar auszubauen. Das TSV-Team wirkte plötzlich verunsichert – leichtfertige Ballverluste prägten das Bild. Bees-Trainerin Ines Moritz versuchte zwar, mit zwei Auszeiten ihr Team wieder auf Kurs zu bringen, allerdings ohne Erfolg. Führte Bargteheide vier Minuten vor Ultimo noch knapp mit 67:66, stand am Ende so doch noch eine 72:80-Pleite zu Buche.

„Die Niederlage ist sicherlich verdient“, gestand Bees-Kapitän Sebastian Wichmann zwar, wusste allerdings auch: „Leider aber war sie völlig unnötig.“

Am Sonnabend müssen die Bees zum Auswärtsspiel beim TSV Kronshagen ran (19.30 Uhr, Gymnasium Kronshagen), der sich im vergangenen Jahr knapp den Klassenerhalt gesichert hat.

Für die TSV Bargteheide Bees spielten: Jacob Gäde (20 Punkte, 1 Dreier), Steffen Hönicke (20, 2), Drazen Bogicevic (14, 2), Tobias Schümann (9, 1), Torben Gode (6), Sebastian Wichmann (2), Gregor Krönke (1), Patrick Filter, Moritz Hansen, Filip Marinkovic, Jonathan Schwardt.