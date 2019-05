Legenden schmücken die Kabine

VfB Lübeck weiht neu gestalteten Kabinentrakt auf der Lohmühle ein

von Sascha Sievers

07. Mai 2019, 15:40 Uhr

Lübeck | Legenden an den Wänden – und bei der offiziellen Präsentation. Mehrere Monate lang arbeitete eine Gruppe von Fans des VfB Lübeck im Jubiläumsjahr daran, die Katakomben der Lohmühle zu verschönern. „Rund 900 Stunden“, rechnete Fanvertreter Florian Schnoor vor, hätten die Fans des Fußball-Regionalligisten insbesondere mit Malerarbeiten an den zuvor schmucklosen Wänden zugebracht. Das Ergebnis ist beeindruckt. Einheitlich in einem grün-weißen Rahmen gehalten, prangen nun besondere Szenen aus der VfB-Historie wie vom Aufstieg in Wilhelmshaven 1993, dem ersten Zweitligaaufstieg 1995 und dem legendären 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV 1958 an den Wänden, Porträts der Spieler-Legenden wie Jonny Felgenhauer, Jürgen Brinckmann, Holger Behnert, Ibi Türkmen, Daniel Bärwolf und Moritz Marheineke sowie des früheren Funktionärs Dietmar Scholze sind ebenfalls abgebildet. Sie alle stehen stellvertretend für unterschiedliche Epochen des Vereins, der sich nun über einen völlig neu gestalteten Kabinentrakt freuen kann.