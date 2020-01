Lebensgefährte im Zeugenstand

Mordfall Ivonne Runge: 39-jähriger Berliner tritt vor Gericht selbstbewusst auf und schildert die Zeit nach ihrem Verschwinden

von Frauke Schlüter

09. Januar 2020, 14:08 Uhr

Schlamersdorf/Lübeck | Über zwei Jahre ist es her, dass Ivonne Runge aus Schlamersdorf (Travenbrück) gewaltsam ums Leben gekommen ist. Lange war unklar, was mit ihr geschehen ist – Ivonne Runge galt Monate lang als vermisst. In der Sendung „XY ungelöst“ bat die Kripo Bad Oldesloe um Mithilfe bei der Klärung des „Mordes ohne Leiche“. Gleich nach dem Verschwinden der 39-Jährigen geriet ihr Ex-Freund Stefan B. unter Verdacht, die Indizien reichten jedoch für eine Verhaftung nicht aus. Im April 2019 gab es dann endlich die erschreckende Gewissheit: Ivonne Runges Leiche wurde von einem Landwirt in der Feldmark nahe der A 1 bei Hammoor entdeckt. Vor Gericht steht jetzt ihr ehemaliger Lebensgefährte. Als mögliches Motiv sieht Staatsanwalt Nils-Broder Greve Eifersucht auf den neuen Freund. Vor dem Lübecker Landgericht legte er – nachdem er zwei Jahre lang seine Unschuld beteuert hatte – ein umfassendes Geständnis ab.

Am 1. Verhandlungstag im neuen Jahr wird der untersetzt wirkende Angeklagte mit dem vollen, grau-melierten Haar und runden Gesicht in Handschellen und Begleitung von drei Justizbeamten in den großen Saal des Lübecker Landgerichts geführt. Während der Verhandlung hält er permanent den Kopf gesenkt, macht sich Notizen. Das zahlreich erschienene Publikum – vor allem Angehörige des Opfers – wartet auf die Aussage von Sirko S. Er war der neue Partner von Ivonne Runge.

Der aus Berlin angereiste Lebensgefährte des Opfers tritt selbstbewusst auf und erzählt so schnell und manchmal ohne Punkt und Komma, dass die Beteiligten ihn ermahnen müssen, doch langsamer zu sprechen. Der 39-jährige Ingenieur berichtet von der letzten Sprachnachricht von Ivonne Runge per WhatsApp gegen 22 Uhr in der Tatnacht. Danach habe er nichts mehr von ihr gehört und sich selbst auf Spurensuche begeben und der Polizei einen umfassenden Bericht über seine Nachforschungen und eine Liste der Chatverläufe des Opfers überreicht. Nach ihrem Verschwinden sei er mögliche Tatorte abgegangen und habe an der Bushaltestelle unter Laub verdeckt das Handy von Ivonne Runge gefunden.

Sein Verdacht sei schnell auf den Ex-Freund gefallen, mit dem sich das spätere Opfer am Tatabend noch einmal treffen wollte. Vor Gericht gibt er zu, dem mutmaßlichen Täter eine Falle gestellt zu haben, indem er ihm von dem gefundenen Handy erzählt habe. „Mein Ziel war es, ihn in Panik zu versetzen“, sagt er aus. Er habe Steckbriefe von Ivonne und später von ihrem Auto gefertigt und in Bad Oldesloe aufgehängt. Ein Plakat habe er auch zur Provokation an die Wohnungstür von Stefan B. gehängt. Er stellte zudem Strafanzeige. „Sie haben wohl ein bisschen parallel zur Polizei ermittelt“, so Richter Singelmann und bescheinigt dem Zeugen eine „sehr gute Erinnerung“. Am Ende gehen seine ausführlichen Schilderungen und Zwischenbemerkungen dem Richter dann doch zu weit. Mit den Worten „Ich möchte hier kein Plädoyer eines Zeugen hören“ entlässt er ihn aus dem Zeugenstand.





>Die Verhandlung wird Donnerstag, 16. Januar, um 9 Uhr fortgesetzt.