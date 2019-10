Selbsthilfegruppe feiert zehnjähriges Bestehen

15. Oktober 2019, 15:26 Uhr

Reinbek | Die Selbsthilfegruppe „Tinnischluss“ Reinbek feiert 10. Geburtstag. Aus diesem Anlass richtet sie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Tinnitus-Liga (DTL) am Freitag, 1. November, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der Aula der Pflegeschule im Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift, Hamburger Straße 41, eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Kann man leben mit Tinnitus?“ aus. Die Fragestellung können die Mitglieder der Gruppe eindeutig beantworten: „Ja, das können wir!“ Doch das war nicht immer so. Bei Gruppengründer Reinhardt Jennerjahn aus Glinde trat der Tinnitus erstmals 1996 auf – seitdem ist das quälende Ohrgeräusch sein ständiger Begleiter. Über Jahre suchte er vergeblich nach Hilfe, ehe er in der Deutschen Tinnitus-Liga auf Menschen traf, die ihm Verständnis und Rat entgegen brachten. Daraufhin fasste Jennerjahn neuen Mut, engagiert sich ehrenamtlich bei der DTL als Sprecher der Selbsthilfegruppe „Tinnischluss“ in Reinbek.

Um anderen Betroffenen Mut zu machen und wichtige Infos über Tinnitus sowie Hilfe im Umgang mit dem Ohrgeräusch zu bieten, hat die Selbsthilfegruppe ein Seminar organisiert. Reinhardt Jennerjahn moderiert und gibt zur Einleitung einen Überblick zu „Mythen und Fakten über Tinnitus“.

Im Anschluss referieren DTL-Vorstandsvorsitzender Volker Albert und Edith Baillieu über „Schwerhörigkeit im Familienleben“ – ein Konfliktfeld, das sie selbst aus eigener Erfahrung kennen und über das sie treffend Aufschluss geben können. Mykola Fink, Leitender Psychologe der Schön-Klinik Bad Bramstedt, spricht im Vortrag über „Resilienz bei Tinnitus“, wie man notwendige seelische Widerstandskraft im Umgang mit den belastenden Ohrgeräuschen erwirbt.

>Nach den Vorträgen kann man Fragen an die Referenten stellen. Die Teilnehmer können sich außerdem über „Tinnischluss“ informieren. Eintritt: 6 Euro, DTL-Mitgleider 3 Euro.