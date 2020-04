Bad Oldesloe : Leben in der Isolation

Wie die 160 Bewohner und die Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung St. Josef der Corana-Krise begegnen.

Überall herrscht aufgrund der Corona-Krise eine Art Ausnahmezustand, der auch vor Einrichtungen wie dem Kinder- und Jugendhaus St. Josef, eine der großen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Schleswig-Holstein, nicht halt macht. Aktuell leben hier 160 Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung, die entweder nur vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihrer Familie leben können, da sie dort akut gefährdet wären. In die Inobhutnahmestelle kommen Kinder und Jugendliche gerade jetzt aufgrund unterschiedlicher krisenhafter Situationen. Allerdings kann hier momentan niemand aufgenommen werden, der aus einer Quarantäne-Situation kommt.

„Wir sind mit dem Gesundheitsamt im Gespräch und bereiten uns für eine eventuelle Quarantäne vor. Wir planen dies gerade durch, sorgen für Schutzausrüstung, ausreichend Desinfektion usw. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereit, eine Wohngruppe in Quarantäne zu betreuen“, sagt Einrichtungsleiterin Birgit Brauer. Dafür mussten einige wichtige Veränderungen vorgenommen werden. „Wir sind froh, dass es noch keine Ausgangssperre gibt. Der Wohngruppenalltag ist mit viel Bewegung angereichert. Wir versuchen, soziale Kontakte nach außerhalb aber auch gruppenübergreifend zu vermeiden. Das strengt alle ganz schön an, besonders die Kinder und Jugendlichen“, erzählt die Diplom-Psychologin.

Aber noch gibt es im Kinder- und Jugendhaus keine Quarantäne und alle versuchen täglich das Maß an Einschränkungen neu zu bestimmen: Höchstens zu zweit in die Stadt, draußen nur allein einen Freund oder eine Freundin treffen und immer genügend Abstand halten. Alle müssen beim Reinkommen ihre Hände waschen. Und darauf achten jetzt besonders die Kinder schon sehr.

Der Tag beginnt momentan eher spät: Frühstück bis 9 Uhr, dann Lernzeit bis 12 Uhr, wenn möglich mit Sport dazwischen. In der vergangenen Woche gab es noch regelmäßige Lernzeiten. „Die meisten Schulen haben uns Material zur Verfügung gestellt. Für die anderen haben sich die Erzieherinnen und Erzieher auf den Weg gemacht und Aufgaben aus dem Internet zusammengestellt“, sagt Birgit Brauer.Nachmittags gibt es dann verschiedene Angebote, aber auch die Möglichkeit, allein oder zu zweit in die Stadt zu gehen. Die besonderen Angebote sind meist sportlicher Natur. „Dazu nutzen wir die Aula, aber auch das Außengelände. Bislang waren solche Angebote immer gruppenübergreifend, jetzt können die Wohngruppen die Aula nur einzeln nutzen“, so die Einrichtungsleiterin.

Alle sozialen Kontakte, vor allem auch die zu den Familien, sind momentan natürlich besonders schwierig. „Für einige geht es einfach gar nicht, fünf Wochen ohne persönlichen Kontakt zu sein, also nur per Telefon, Video-Telefonie oder Skype“, betont Birgit Brauer. Es gibt deshalb auch jetzt noch Besuche, aber nur draußen und möglichst mit viel Abstand. „Auch wir in der Verwaltung und Leitung versuchen, Kontakte so gering wie möglich zu halten“, sagt Birgit Brauer, die mit dem pädagogischen Leiter Stefan Götting jetzt abwechselnd zu Hause im Home-Office arbeitet. Auch zwei Mitarbeiterinnen mit Vorerkrankungen arbeiten auch vorsichtshalber meistens von zuhause aus.

Für die meisten der 130 Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen, Hauswirtschafterinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und den Hausmeistern ist Dienst im Home-Office natürlich nicht möglich. Sie alle halten bei ihren Schützlingen in den Wohngruppen und im Büro ihre Stellung. „Teamsitzungen haben wir aber auf Telefonkonferenzen umgestellt, da können Mitarbeitende tatsächlich von zuhause aus teilnehmen“, so Einrichtungschefin Birgit Brauer.