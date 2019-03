Todendorf : Leben für die Feuerwehr

Paul Dollberg seit 70 Jahren dabei. Der Musikerverband ehrt Hans Joachim Sparr.

von shz.de

05. März 2019, 10:26 Uhr

Während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr wurden gleich zwei seltene Ehrungen durchgeführt. Kamerad Paul Dollberg wurde für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt und Hans Joachim Sparr vom Deutschen Musikerverband für 40 Jahre Feuerwehrmusik ausgezeichnet. „Solche Ehrungen vergeben die Feuerwehren nicht oft“, sagte der Wehrführer Marc Strangmeyer.

Eine weitere Ehrung hat die stellvertretende Musikzugführerin, Guni Strangmeyer, an den im April 2018 zurückgetretenen Musikzugführer Jörn Dollberg überreicht. Der hat 27 Jahre den Musikzug geführt und Guni Strangmeyer in einer emotionalen Rede zusammengefasst, was Jörn Dollberg alles für den Musikzug getan hat: „Du hast von uns so viel administrative Dinge fern gehalten, damit wir uns voll und ganz auf die Musik konzentrieren konnten. Wir möchten uns mit einem kleinen Geschenk bei dir bedanken.“ Der anschließende lang anhaltende Applaus ging allen unter die Haut.

Neben diesen Ehrungen hat der Wehrführer in einem kurzweiligen Bericht das Jahr 2018 mit Bildern zusammengefasst. Der tödlich geendete Einsatz auf der B 404, bei dem ein vollbesetzter Pkw in einen Sattelauflieger „gekracht“ war, fand genauso Erwähnung wie der Fehlalarm im Kindergarten Todendorf. Der Bürgermeister der Gemeinde Todendorf, Phillipp Lehmke, bedankte sich bei den Kameraden der Löschgruppe und dem Musikzug für die geleistete Arbeit innerhalb der Gemeinde. Die Feuerwehr Todendorf hat 2019 gleich vier neue Feuerwehrmitglieder begrüßen können. „Zwei Kameraden kommen schon fertig ausgebildet zu uns und die anderen beiden absolvieren jetzt gerade den Anwärterlehrgang im Amt Bargteheide-Land“, gab Marc Strangmeyer noch an. Für jedes neue Mitglied muss auch die persönliche Schutzausrüstung (PSA) angeschafft werden – für rund 1000 Euro pro Feuerwehr-Kamerad.



Weitere Ehrungen

Oberfeuerwehrfrau Corina Strangmeyer wurde für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Hauptfeuerwehrmann (3 Sterne) Alexander Krzyz und Löschmeister Axel Dwenger wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft gewürdigt.