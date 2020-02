Ahrensburg : Lea Thyen ist Leiterin der DRK-Krippe

Sechsköpfiges Pädagogen-Team der DRK-Einrichtung am Niebüllweg hat eine neue Leitung.

26. Februar 2020, 12:50 Uhr

Seit 2013 betreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Krippe am Niebüllweg in Ahrensburg. Vor kurzem übernahm Lea Thyen (Foto) die Leitung der Einrichtung, in der in zwei Gruppen 20 Kinder im Alter von 0 bis drei Jahren betreut werden. Lea Thyen hat in Hamburg Bildung und Erziehung in der Kindheit mit dem Schwerpunkt Familienberatung und Institutionsentwicklung studiert und lebt jetzt in Lübeck. Zum Team gehören außer Lea Thyen noch sechs pädagogische Fachkräfte. Ein gut funktionierendes Team ist für Lea Thyen das absolute A und O: „Unser Team arbeitet sehr harmonisch zusammen. Wir besprechen alles und entscheiden alles gemeinsam. Und dass wir alle viel Freude an unserer Arbeit haben, überträgt sich auch auf die Kleinen“, so die 30-jährige Leiterin.