Ahrensburg : Laut und Leise – Gut und Böse

Märchenerzählerin zieht mit ihren fantastischen Geschichten das Publikum in ihren Bann.

18. September 2019, 15:46 Uhr

Märchen erzählen, so dass die Zuhörer in die Geschichten eintauchen und mit Spannung lauschen – das kann Hanna M. Schilling (Foto). Unter dem Motto „Laut und Leise – Gut und Böse“ wird die Hamburgerin am Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr in der St. Johanneskirche (Rudolf-Kinau-Str.19) Jung und Alt in den Bann fantastischer Geschichten ziehen.

Für die musikalische Begleitung sorgt das Gitarrenensemble Niendorf mit rhythmisch-folkloristischer Musik aus Barock und Klassik. Die Moderation übernimmt Dietrich Schilling.

Hanna Schilling ist Mitglied des Märchenforum Hamburg e.V., das sich zum Ziel gesetzt hat, die Kunst des Erzählens lebendig zu halten und die uralten Geschichten weiterzutragen. Der Eintritt ist frei.