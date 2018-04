Schlüsselübergabe : Lasbeker Wehr gut gerüstet

29 Jahre altes Fahrzeug ausgemustert. Das neue LF 10 Allrad verfügt über einen 12 000-Liter-Wassertank.

Mit ihrem neuen Magirus LF 10 Allrad ist die Freiwillige Feuerwehr Lasbek für die Zukunft gerüstet. Bürgermeister Harald Lodders hat jetzt das Fahrzeug offiziell an die Wehr übergeben. „Die Investition ist gut angelegt. Die Wehr kann nun ihren Aufgaben effizient und schlagkräftig nachgehen, um unserer Bürger sowie deren Eigentum zu schützen“, so Lodders.

Das bisherige Fahrzeug, ein LF 8 Allrad, ist von der Kilometer-Laufleistung noch fast ein Neuwagen. Es hat nur rund 19 000 Kilometer auf dem Tacho, jedoch ist es schon 29 Jahre alt. „Es hat uns gute Dienste geleistet, aber die Anforderungen an den Brandschutz sind immer höher geworden. Größtes Manko war die fehlende Mitführung von Löschwasser für den Erstangriff“, so Lodders. Das neue Fahrzeug verfügt über einen 12 000-Liter-Wassertank.

Im Dezember konnte eine Delegation von Lasbeker Feuerwehrleuten das LF10 in Empfang nehmen. Inzwischen sind alle Aktiven auf das Fahrzeug eingewiesen worden. 260 000 Euro hat das Löschfahrzeug gekostet. Hinzu kommen die Kosten für das hydraulische und akkubetriebene Rettungsgerät mit Schere und Spreizen in Höhe von 29 000 Euro. Die Summe musste die Gemeinde aber nicht allein aufbringen. Vom Kreis gab es einen Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro. Dafür bedanke sich Lodders beim anwesenden Kreispräsidenten Werner Harmuth.

Zur Lasbeker Wehr gehören nach Zusammenlegung mit der Freiwilligen Feuerwehr Barkhorst 54 Aktive. Neben dem neuen Magirus LF 10 verfügt die Wehr auch über einen Mannschaftstransportwagen Renault Traffic, der 2016 angeschafft wurde. Nach der offiziellen Übergabe des neuen Löschfahrzeuges soll das ausgemusterte LF 8 über die Versteigerungsplattform Zollauktion einen neuen Besitzer finden und etwas Geld in die Gemeindekasse bringen. Für die Übergabe wurde der Magirus eigens von Ilse Hertel, Iris Lipka und Dagmar Hertel mit einer Girlande geschmückt. Bürgermeister Lodders überreichte den symbolischen Schlüssel an Wehrführer Sven Oberkofler. Er hatte auch für Gerätewart Torsten Baaß ein Präsent parat – eine Kiste mit Pflegemitteln.