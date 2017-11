Reinfeld : Langes Warten auf den schlauen Karpfen

vergrößern 1 von 5 1 von 5









erstellt am 19.Nov.2017 | 13:31 Uhr

„Noch ein Fisch“, ruft der kleine Ole begeistert. Sein Vater, der beim Abfischen mithilft, hat ihn auf den Sortiertisch gehoben. Dort juchzt der kleine Steppke auf, wenn er wieder und wieder einen glitschigen Fisch aufheben und in den dafür vorgesehenen Wasserbehälter schmeißen kann. Ihm ist es ganz egal, ob er einen Reinfelder Spiegelkarpfen oder einen Weißfisch in Händen hält.

Ganz anders sehen das Teichwirt Ali Wenskus und sein 20-köpfiges Helferteam. Schon Mittag und nur vereinzelt ein Karpfen in Sicht. Statt dessen jede Menge Barsche, Hechte und vor allem die kleinen Weißfische, die später wieder als Nahrung für die Hechte in den Herrenteich gesetzt werden.

„In diesem Jahr haben wir wirklich Pech“, sagt Annegret Wenskus, die für die Verpflegung der Mannschaft sorgt und die fleißigen Karpfen-Einkäufer bedient. Denn die wollen natürlich den Karpfen ganz frisch direkt vom Schneidetisch im Fischhaus. „Wir mussten in diesem Jahr sehr mit dem Karpfen haushalten, haben nach und nach schon welche gefangen und im Hälter abschwimmen lassen, damit wir auch die Gaststätten bedienen konnten“, erzählt sie. Denn die Karpfensaison hat eigentlich längst begonnen. Doch aufgrund des ständigen Hochwassers durch den Dauerregen musste das traditionelle Abfischen bereits zum dritten Mal verschoben werden – deshalb auch ohne Rahmenprogramm.

„Wir brauchen den Karpfen und müssen heute fertig werden“, so die Frau des Teichwirts weiter.

„Wir wollten den Teich schon vor zwei Monaten leeren“, ergänzt Sohn Stephan Wenskus, der das Abfischen organisiert, während sein Vater mit besorgtem Blick am Mönch steht und kritisch den noch weiter steigenden Wasserspiegel prüft. Es hat zu regnen begonnen, was das Unterfangen noch einmal erschwert. Man könne nur begrenzt Wassermassen durch den Fließkanal, aus dem die Karpfen mit großen Keschern gefischt und anschließend auf die Sortiertische vor dem Fischhaus transportiert werden, lassen. Sonst schwappe dieser über und das Wasser staue sich vor dem Flüsschen Mühlenau, in den es anschließend bis in die Trave fließt. Vom Herrenteich käme statt dessen weiter zu viel Wasser nach. Die Karpfen nutzten, so erklärt es Stephan Wenskus, die günstige Gelegenheit, um ihrem Schicksal zu entkommen. Sie folgten ihrem Instinkt und versammelten sich nicht wie gewohnt in Scharen vor dem Mönch. Mit dem nachkommenden Wasser suchten sie so schnell wie möglich das Weite. Man kann es ihnen nicht verdenken.

Trotzdem haben die Männer ihren Humor nicht verloren. Ein heißer Holdunderpunsch, schnell eine Zigarette, ein Fischbrötchen oder ein Bierchen: Das hält die Helfer bei Laune. Auch der Starkregen stört sie nicht, sind sie doch alle warm eingepackt in ihre Fischerkleidung. Da heißt es eben Geduld haben und hoffen, dass sich die Situation im Laufe des Tages bessert. Auch der Teichwirt-Sohn sieht es gelassen: „Besser so als wie vor vier Jahren, als nicht genug Leute da waren, um den Teich leer zu fischen.“

Am späten Nachmittag sehen sie einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Der Regen hat nachgelassen, das Wasser sinkt kontinuierlich und immer mehr Karpfen landen auf dem Sortiertisch. Nun heißt es schnell machen, damit das Team noch vor Tagesende den letzten Spiegelkarpfen aus dem Herrenteich fischen kann. „Wir haben es fast geschafft. Und die Karpfen, die wir gesehen haben, waren wunderschön“, sagt Annegret Wenskus spät am Abend erleichtert. Jetzt entscheidet sich, ob all die Mühen sich gelohnt haben und sich das Jahr trotz des verspäteten Abfischens ausgezahlt hat.