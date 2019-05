Lange Züge zur Schlagernacht

Bad Oldesloe | Am Sonnabend, 11. Mai, kommen Schlagerfans am Bad Segeberger Kalkberg wieder auf ihre Kosten: Es ist Schlagernacht! Die Nordbahn stellt sich auf mehr Fahrgäste ein und verlängert folgende Züge auf der Linie (RB 82):

von Bad Oldesloe Richtung Neumünster um 16.37 Uhr, 18.37 Uhr, 20.37 Uhr, 22.37 Uhr und 0.55 Uhr.

von Neumünster Richtung Bad Oldesloe 15.37 Uhr, 17.37 Uhr, 19.37 Uhr, 21.37 Uhr und 23.46 Uhr. Die Züge fahren in einer so genannten Doppeltraktion, bei der zwei Fahrzeuge aneinander gekuppelt werden. Damit bietet die Nordbahn doppelt so viele Sitzplätze (262 statt regulär 131).