Neritz : Landwirt ist „der schönste Beruf“

von Andreas Olbertz

erstellt am 09.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Der Hof von Karen Lienau und Carsten Lienau-Jöhnk in Neritz ist auf der Norla in Rendsburg als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ im Landwirts-Beruf erklärt worden. Die GbR erhielt den gemeinsamen Preis von Landwirtschaftskammer, Bauernverband, Verband landwirtschaftlicher Fachbildung, Landjugend, Landfrauen und IG Bau für ihr außerordentliches langjähriges Ausbildungsengagement.

Karen Lienau und ihr Mann bewirtschaften einen 200 Hektar großen Betrieb mit Milchvieh und Ackerbau in Neritz. Auf 120 Hektar werden Weizen, Gerste, Mais und Ackergras angebaut, 80 Hektar sind Grünland. Zum Hof gehören 260 Milchkühe sowie die Nachzucht für die Herde mit rund 220 Tieren.

Tierwohl und -gesundheit stehen bei der Haltung im Vordergrund, auch die Ställe wurde darauf ausgerichtet. Mit mehr als 10 000 Liter Milch pro Kuh liegt die Produktionsleistung in der GbR Lienau-Jöhnk deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Seit 1983 bildet Familie Lienau junge Nachwuchskräfte zu Landwirten aus. Karen Lienau hat seit der Betriebsübernahme von ihrem Vater im Jahr 2000 insgesamt 24 junge Menschen mit außergewöhnlichem Engagement und hoher Fachlichkeit erfolgreich zum Berufsabschluss geführt.

2007 gründete sie mit ihrem Ehemann Carsten Lienau-Jöhnk eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes (GbR), die als Ausbildungsbetrieb von der Landwirtschaftskammer anerkannt wurde. „Uns ist es sehr wichtig, die Auszubildenden zu motivieren. Sie sollen Lust haben, etwas Neues zu lernen und die Verantwortung im Umgang mit Natur und Tieren erfahren“, hebt Ausbilderin Karen Lienau hervor. Die Agraringenieurin, die vor dem Studium eine Ausbildung als Landwirtin absolviert hat, möchte ihr Fachwissen engagiert weitergeben und bei den jungen Leuten Begeisterung wecken: „Es ist der schönste Beruf, den man erlernen kann.“

Auf dem Neritzer Hof wird eigenverantwortliches Handeln in der Ausbildung großgeschrieben. Den jungen Menschen werden betriebliche Bereiche verantwortlich übertragen, in speziellen Projekten können sie zeigen, was sie können. So hat der Azubi des vergangenen Lehrjahrs für eine Fläche die gesamte Anbauplanung mit Sortenwahl, Aussaat, Bodenbearbeitung und Düngung erstellt.

Neben dem „Azubi-Acker“ gibt es auch eine „Azubi-Kuh“: Die Auszubildenden wählen für „ihre“ Kuh einen geeigneten Zuchtbullen zur Paarung aus – mit Unterstützung von Carsten Lienau-Jöhnk. Aufgrund seines züchterischen Spezialwissens besuchen auch Schüler der Landwirtschaftsschule Bad Segeberg regelmäßig den Betrieb und üben die züchterische Tierbeurteilung.

„Ihr Engagement in der Berufsausbildung und ihre Einstellung im Umgang mit den jungen Menschen sind für uns vorbildlich. Sie trauen den jungen Menschen viel zu und stärken Sie durch die Übertragung von Verantwortung. Sie vermitteln nicht nur exzellentes Fachwissen, sondern auch die Freude am Lernen und die Begeisterung für den Beruf“, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Claus Heller, als er Urkunde und Hofschild überreichte.

Als Präsident des Landesbauernverbandes gratulierte Werner Schwarz und hob vor allem Karen Lienau hervor: „Ich halte es nicht nur für selbstverständlich, sondern auch für wichtig, dass Frauen Schlepper fahren, als Herdenmanager fungieren oder landwirtschaftliche Betriebe leiten. Oft sind sie besser darin, mit dem uns anvertrauten ‚Leben‘ auf dem Feld und im Stall umzugehen, andere darin anzuleiten und dem Verbraucher Vertrauen zu vermitteln.“ Die Investitionsbank Schleswig-Holstein würdigte die Leistung des Neritzer Betriebs mit einem Preis, den Vorstand Dr. Michael Adamska übergab.