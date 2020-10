Bad Oldesloe : Landschaften in schönem Ambiente

Die Raumhandwerkerei zeigt verschiedene Werke des verstorbenen Oldesloer Künstlers Walther Kunau.

Bad Oldesloe | Vor zwei Jahren verstarb der Oldesloer Künstler und ehemalige Gymnasiallehrer Walther Kunau im Alter von 85 Jahren. Er gehörte zu den bekanntesten Kunst- und Landschaftsmalern Norddeutschlands und hat einen riesigen Fundus an Kunstwerken sowie Büchern, Broschüren und Katalogen hinterlassen.

„Es war ihm ein großes Anliegen, dass man ihn und seine Kunst nicht vergisst“, sagt Tochter Simone Groth, die den Nachlass ihres Vaters zurzeit zusammen mit ihrer Mutter und den beiden Brüdern sichtet und ordnet und den die Familie von Walther Kunau jetzt wieder nach und nach der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte. Da eine größere Ausstellung mit Vernissage corona-bedingt nicht möglich ist, gibt es jetzt eine kleine, aber feine Hängung von 15 Gemälden zum Gedenken an den Oldesloer Künstler im Geschäft „Die Raumhandwerkerei“ bei Möbel Koch, Hagenstraße 3.

Inhaberin Katrin von Hinüber freut sich, dass sie ihre Verkaufsräume mit den Kunstwerken des von ihr sehr geschätzten Malers dekorieren kann. „Er war früher auf dem Gymnasium mein Lehrer im Leistungskurs Kunst. Durch Walther Kunau bin ich überhaupt erst zu meinem Beruf gekommen, er war mein großer Lehrmeister. Und ich habe ihm viel zu verdanken“, sagt die studierte Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur. Die Bilder passten hervorragend in die Raumhandwerkerei in einem der ältesten Häuser von Bad Oldesloe, die viel Erfahrung und Leidenschaft für Material und Handarbeit sowie Liebe zum Objekt und Detail biete, so Katrin von Hinüber. Das wunderschöne Ambiente und die beeindruckenden Landschaftsbilder von Walther Kunau ergänzen sich hier optimal.

In seinem Atelier im Haus in Sehmsdorf entstanden die meisten Werke von Walther Kunau, in Öl und Pastell, Aquarelle und Zeichnungen sowie Radierungen. Mehr als 80 Einzel-Ausstellungen sowie zahllose Gruppenausstellungen im In- und Ausland zeugten von der unermüdlichen Schaffenskraft des 1933 im westfälischen Löhne geborenen Künstlers. 2017 brachte er sein letztes Buch heraus mit einem ganz persönlichen Blick auf die Stormarner Landschaft. Im kommenden Jahr soll es dann eine größere Ausstellung hauptsächlich mit Ölgemälden geben, versprechen Simone Groth und Katrin von Hinüber.



> Öffnungszeiten:Montag, Dienstag, Mittwoch und Samstag von 9 bis 13 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr.