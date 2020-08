Bad Oldesloe : Landrat testet Elektro-Lastenrad

Vom 5. bis 25. September gilt die Stadtradeln-Wette, 14 Städte und Gemeinden dabei.

31. August 2020, 13:54 Uhr

Stormarns Landrat Henning Görtz, sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis , rufen auf zum Radfahren: Vom 5. bis 25. September gilt die Stadtradeln-Wette von 14 Städten und Gemeinden und Kreis. Mitmachen können alle, die in Stormarn wohnen, zur Schule gehen, arbeiten oder sich in einem Verein engagieren. Rechtzeitig zum „Stadtradeln“ bietet der ADFC an drei Standorten in Stormarn die kostenfreie Ausleihe von Elektro-Lastenrädern an: In Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinbek. Alle Infos dazu, die Ausleihstationen und einen Buchungskalender findet man unter: adfc-stormarn.de, Informationen zum Stadtradeln unter stadtradeln.de/kreis-stormarn .