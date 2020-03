Bargteheide : Landfrauen spenden 650 Euro für den „Wünschewagen“

Geld kann der ASB für den Unterhalt eines ganz besonderen Fahrzeugs gebrauchen.

03. März 2020, 09:54 Uhr

Für die offizielle Übergabe der Weihnachtsspende 2019 für den „ASB-Wünschewagen“ in Höhe von 650 Euro nahm die Geschäftsführerin vom ASB Stormarn-Segeberg, Bettina Spechtmeyer-Högel, im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Scheck in Empfang. In einer kurzen Laudatio erfuhren die Mitglieder, dass seit 2015 ehrenamtliche Mitarbeiter sich für den letzten Wunsch von schwerkranken Menschen einsetzen. Dafür wurde ein Krankenwagen als Transportwagen umgebaut. Die Fahrt ist für den Patienten kostenfrei und wird aus Eigenmitteln beziehungsweise Spenden finanziert. Die Spende des Landfrauenvereins Bargteheide und Umgebung unter Führung der 1. Vorsitzenden Kirsten Steinmatz wird für die Unterhaltungskosten des Fahrzeugs verwendet.