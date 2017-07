Bad Oldesloe : „Land unter“ im Freibad am Poggensee

vergrößern 1 von 2 Foto: Niemeier 1 von 2

Dass man ein Freibad besucht, um im Wasser Erfrischung oder Abkühlung zu bekommen, ist nicht normal. Dass die Liegewiese und der Spielplatz wie eine Sumpflandschaft unter Wasser stehen, gehört allerdings weniger zu einem Freibad-Konzept. Aktuell ist das am Poggensee der Fall. Mitarbeiter vor Ort machen wenig Hoffnung auf Besserung. „Das wird die Saison über so bleiben, auch wenn es nicht regnet. Das Wasser kann nicht abfließen. Die Liegewiese ist daher in diesem Zustand“, sagt einer von ihnen. Die Sommerstart-Party heute soll trotzdem von 14 bis 18 über die Bühne gehen – wenn es nicht regnet.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 23.Jul.2017 | 21:27 Uhr