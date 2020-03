Bad Oldesloe : Ladenfläche oder Verwaltungsgebäude?

Die Verwaltung der Stadt braucht dringend mehr Platz, der Bürgermeister kann sich eine Ladenfläche vorstellen.

Patrick Niemeier

19. März 2020, 17:03 Uhr

Die Stadtverwaltung der Kreisstadt braucht dringend mehr Platz. Dieser Fakt, der auch nie bestritten wird, war in den letzten Jahren fast mantraartig in Ausschüssen und Stadtverordnetenversammlungen zu hören. Als eine Konsequenz aus diesen Forderungen hat die Stadt Bad Oldesloe das Gebäude direkt neben dem Bürgerhaus in der Mühlenstraße 21 gekauft.

Dort sollen jetzt Büroräume entstehen, damit eben jener Platz geschaffen wird, der bisher in mehreren Abteilungen fehlt. Bürgermeister Jörg Lembke stellte der Lokalpolitik die ersten Pläne dafür kürzlich vor. „Es werden wohl ungefähr 20 Arbeitsplätze entstehen. Einen Besprechungsraum im ersten Stock wollen wir erhalten. Wenn wir quetschen würden, dann könnte wir wohl auf 30 Arbeitsplätze im Gebäude kommen“, so Bürgermeister Lembke.

„Wir haben allerdings angedacht, den vorderen Bereich nicht dem Einzelhandel zu entziehen, sondern dort ein Ladengeschäft zu ermöglichen“, überraschte der Verwaltungschef die Lokalpolitiker. Damit solle die Mühlenstraße weiter attraktiviert und der Bereich bis zum Stadtgrill nicht vom Einzelhandel abgeschnitten werden.

„Wir haben jahrelang gehört, dass es zu wenig Büros gibt. Daher sollten doch jetzt hier wirklich die Möglichkeiten genutzt werden, um dort ausschließlich Verwaltungsräume entstehen zu lassen“, so Wolfgang Lieder (FBO). Er glaube auch nicht, dass die Attraktivität so hoch sei, dass dort Geschäfte einziehen wollten.

Aus der CDU Fraktion war ebenfalls zu vernehmen, dass man nicht damit gerechnet habe, dass dort nun ein Geschäft entstehen solle. Es sei ja eher so, dass die Innenstadt zu viele Geschäfte als zu wenige habe. „Wir haben doch gerade einen anderen städtischen Laden vermietet. Lohnt sich das überhaupt? Kommt da regelmäßig Miete?“, trug Karin Harms (FBO) vor. „Wenn überhaupt sollte man dort zum Beispiel Telemedia unterbringen, weil die Stadt daran beteiligt ist. Das hatte ich ja schon in der Hindenburgstraße vorgeschlagen. Nicht andere subventionieren, sondern die eigenen Unternehmen nach vorne bringen“, so Harms weiter. „Das haben Sie doch damals alles beschlossen und das läuft, wie es beschlossen wurde ohne Probleme“, reagierte Lembke irritiert.

Nur Hendrik Holtz (Die Linke) hatte gewisse Sympathien für eine Lösung mit einem Geschäft im Erdgeschoss der neuen städtischen Immobilie. „Aber dann muss es schon ein echter Frequenzbringer sein, etwas Neues, was die Leute wirklich anlockt“, so Holtz. Alle anderen Fraktionen blieben aber bei ihrer ablehnenden Haltung.

„Wir sollten bedenken, dass sich immer mehr Dienstleister in der Fußgängerzone ansiedeln und dadurch wird dem Einzelhandel mit Kundenverkehr Fläche entzogen. Ich finde es wichtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und nicht noch mehr Fläche wegnehmen“, erklärte Lembke. Er habe den Wunsch nach seinem Bericht aber sehr deutlich wahrgenommen und nehme diesen nun mit in die weiteren Planungen.