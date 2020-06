Zeugen in Ahrensburg gesucht : Ladendieb verletzt Mitarbeiterin und zieht ein Messer – Täter auf der Flucht

Zweimal konnten Mitarbeiter eines Ladens einen Dieb festhalten – zweimal gelang ihm die Flucht. Am Ende zog er ein Messer und schüttelte so seinen Verfolger ab.

Avatar_shz von shz.de

04. Juni 2020, 12:14 Uhr

Ahrensburg | Gegen 15.10 Uhr kam es am Mittwoch in der Manhagener Allee in Ahrensburg (Kreis Stormarn) zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Dieb flüchten konnte und eine Person verletzte.

„Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betrat ein unbekannter Mann das Geschäft und sah sich um. Weil er sich bei Betreten des Geschäftes keinen Einkaufskorb genommen hatte, übergab ihm eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin einen Korb“, berichtet Conny Habo, Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg.

Als der Unbekannte das Geschäft später verlassen wollte, bemerkte die Mitarbeiterin im Kassenbereich, dass er einen prall gefüllten Rucksack bei sich trug.

Mitarbeiterin leicht verletzt

Er wurde angesprochen und schien zunächst zu kooperieren. „Im weiteren Verlauf ließ die Bereitschaft des Mannes jedoch nach und er versuchte, zu flüchten. Die 23-Jährige und ein weiterer Mitarbeiter stellten den Täter noch im Geschäft und hielten ihn fest. Unter Gewaltanwendung konnte der sich befreien und lief aus dem Geschäft. Die 23-jährige Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt“, so der Polizeisprecher.

Unbekannter zog ein Messer

Der 20-jährige Mitarbeiter folgte dem Flüchtenden in die „Neue Straße“, packte den Mann, riss ihn zu Boden und hielt ihn fest. Doch erneut konnte sich der Dieb befreien und flüchtete in Richtung „Lohe“. Der 20-Jährige lief hinterher. Nachdem der Unbekannte stoppte und ein Messer zog, gab der Landenmitarbeiter die Verfolgung auf.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart. Er trug ein weißes Oberteil, eine helle Hose, weiße Turnschuhe sowie einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei konnte den Rucksack und persönliche Dinge des Ladendiebes in der Nähe des Tatortes auffinden. Ein Diensthund der Polizei wurde eingesetzt, der den Geflüchteten jedoch nicht ausmachen konnte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04102 ) 8090.





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?