Ladendieb mit Haftbefehl

Lübeck | Die Bundespolizei am Lübecker Hauptbahnhof wurde am Sonntag um Unterstützung gebeten, weil ein Mann im Supermarkt im Bahnhof mehrere Waren eingesteckt hatte und sich dann gegenüber dem Personal e renitent gezeigt hatte. „Als die Bundespolizisten erschienen und die Personalien des 35-Jährigen überprüften, zeigte sich, dass gegen den Ladendieb bereits ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag“, so Gerhard Stelke, Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion in Kiel. Da der 35-Jährige die geforderten 400 Euro nicht zu zahlen in der Lage war, musste er alternativ eine 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe antreten.