Trittau : „La Dorfe Vita“

Zwischen Karibik, Heuballen und Eiern mit Senfsoße: Stand-up-Comedy und Lesung von Gesa Dreckmann.

von shz.de

24. September 2018, 17:18 Uhr

Wie ist es, als Tochter einer temperamentvollen Haitianerin und eines sturköpfigen Landwirtes zwischen Heuballen, Plattdüütsch und Eiern in Senfsoße aufzuwachsen? Eine Antwort auf diese Frage gibt aus erster Hand Gesa Dreckmann am Sonnabend, 29. September, um 20 in der Wassermühle. Mit ihrem Bühnenprogramm „La Dorfe Vita – Die unersättliche Leichtigkeit des Schweins!“ beschreibt der Comedy-Star mit viel Humor ihre Kindheit und Jugend im schleswig-holsteinischen Hamfelde bei Trittau. Aber wie bitteschön verirrt sich eine Karibikperle in den 1960er-Jahren in ein 500-Seelen-Kaff nördlich von Hamburg und heiratet in eine Schnaps-Dynastie hinein? Keine Frage: Die Liebe überwindet jede Grenze. Mit Leichtigkeit und Selbstironie rollt die Comedienne die Irrungen und Wirrungen ihrer Jugend auf dem Land auf. Was sie in ihrer Heimat zwischen Schnaps und karibischen Gefühlen, Sonntagen in der Kirche und der neuen Trendsportart „Küheschubsen“ noch alles erlebt hat, berichtet sie live auf dem Mahlboden in der Trittauer Mühle. Eintritt im Vorverkauf 18 Euro (zzgl. Gebühr), Abendkasse 22 Euro. Vorverkauf in Trittau: Buchladen Anja Wenck (Poststraße 31), Presse-Center Hagedorn (Bahnhofstr. 7), in Ahrensburg: Schreibwaren Rieper (Eilbergweg 16) sowie Tageblatt Ticket-Center. Telefonische Kartenbestellung unter: (04154) 98 92 405.