Bad Oldesloe : Kurzarbeit in den Kindertagesstätten?

Die Oldesloer Stadtverwaltung fordert Kindertagesstätten auf, zu prüfen, ob sie Kurzarbeit anmelden können.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

21. April 2020, 16:41 Uhr

Die Oldesloer Stadtverwaltung hat die Kindergartenträger darum gebeten, zu prüfen, inwieweit Kurzarbeit für die Einrichtungen in Frage kommt. Aktuell seien dort durch das nicht vorhandene Arbeitsaufkommen Mitarbeiter quasi unbeschäftigt. „Richtig ist aber auch, dass die Stadt die entstandenen finanziellen Lücken aus den Mitteln des Landes Schleswig Holstein, die für die Monate April und Mai für entfallene Elternbeiträge füllen wird, damit den Mitarbeitern kein finanzieller Schaden entsteht“, so Bürgermeister Jörg Lembke.

„Wir entsprechen damit dem ’Letter of Intent’, des Sozialministerium in Abstimmung mit Kreistag, Gemeindetag und Städteverband, der am 9. April veröffentlicht wurde, aus dem hervorgeht, dass Mittel aus Kurzarbeit den Mitteln des Landes gegenzurechnen sind.“ Jörg Lembke, Bürgermeister

Dies sei auch sehr gut nachvollziehbar, da die avisierten, aber noch nicht beschlossenen 50 Millionen Euro des Landes aus Steuermitteln finanziert werden, während die Kurzarbeit eine Leistung der Agentur für Arbeit ist, in deren Kasse die Arbeitnehmer für diesen Fall eingezahlt haben, so dass die Belastung für den Steuerzahler reduziert werden könne, erklärt der Bürgermeister.

Protest der Eltern

Gegen dieses Vorgehen der Oldesloer Verwaltung regt sich Protest: „Wir halten diesen landesweit einmaligen Vorgang für das völlig falsche Signal und darüber hinaus für unverantwortlich. Werden hier doch Mitarbeiterinnen in einem Bereich unnötig verunsichert, welchem, gerade mit Hinblick auf die aktuelle und künftige Sicherstellung der Kinderbetreuung, insbesondere für die Familien der in der kritischen Infrastruktur Beschäftigten, eine Schlüsselrolle zukommt“, heißt es in einem Statement der Kreiselternvertretung. „Was, wenn wegen solcher unabgewogenen und fatalen Entscheidungen nach weitestgehender Überwindung der Corona-Krise viele der gewohnten Betreuungsangebote nicht mehr zur Verfügung stehen?“, frage man sich.

Lembke: „Angstmache“

Bürgermeister Lembke findet diese „Angstmache“ unberechtigt. Außerdem sei es kein „landesweit einmaliger Vorgang“.

„Die Maßnahme soll niemanden finanziell benachteiligen, aber die aufgewandten Steuermittel auf das unbedingt notwendige Maß reduzieren.“ Jörg Lembke, Bürgermeister

„Selbstverständlich wird die Stadt Bad Oldesloe auch zukünftig weiter im wechselseitigen Austausch mit den Trägern der Kindertagesstätten deren gute Arbeit unterstützen und begleiten“, so der Verwaltungschef weiter. Auch andere Stormarner Kommunen planen laut Lembke derzeit diesen Schritt.