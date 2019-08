Reinbek : „Kunstwerk Werkkunst“

140 Aussteller im und um das Reinbeker Schloss bieten ihre Arbeiten an.

Zum 25. Mal wird das Reinbeker Schloss Schauplatz von „Kunstwerk Werkkunst“. An diesem Wochenende, 17./18. August, kommen Vertreter der bildenden und angewandten Kunst aus fast allen Bundesländern, der Schweiz und Dänemark in den historischen Räumen, den Arkaden, im Hof und dem Park des restaurierten Schlosses zusammen. Rund 70 Aussteller teilen sich die Außenanlagen des Schlosses: Bildhauer, Objekt- und Werkkünstler präsentieren hier ihre Arbeiten in Stein, Metall, Holz, Glas und Keramik, Textil und Pappmaché.

Von den Fahnenmasten herab werden die Besucher in diesem Jahr von leuchtenden Siebdrucke auf Leinwand zum Thema „Mensch“ von Uschi Dechow aus Hamburg begrüßt, weitere Arbeiten der Künstlerin sind in der Eingangshalle zu sehen. Während bereits an der Schlossstraße die windbewegten Metallarbeiten von Peter Luther aus dem fränkischen Oberfembach dominieren, wechseln die Günter-Kock-Allee hinauf zum Schloss handlichere Keramik-, Holz- und Metall-Arbeiten einander ab.

In der Mitte des Schlosshofes nimmt eine „Herzögliche Mariage“, eine freie Großplastik von Junie Kuhn aus Bremen, das Auge gefangen. Im Park kann man die großen, fest installierten Werke von Thomas Darboven erleben, in diesem Jahr betreut und mit eigenen Holzarbeiten ergänzt von Wolf Kobernuß aus dem niedersächsischen Neetzendorf.

Neu im Park sind in diesem Jahr ‚‚Bilder für den Außenbereich“ auf Metall: Malerei von Tina Brauckmann aus dem brandenburgischen Wilhelmshorst und Fotos von Jens C. Gehring aus Wentorf. Im Freiluft-Atelier „Heckenraum“ kann der Besucher schließlich in Tina zur Lojenburgs „Phantastische Welten“ eintauchen.

Im Schloss dominieren Malerei und Grafik. Rund 70 Werke werden gezeigt, manche stilgetreu gearbeitet, andere, bei denen die die Künstler ihrer Phantasie freien Lauf gelassen haben. Fotografie und Bildhauerarbeiten ergänzen das Spektrum der bildenden Kunst.

Die angewandte Kunst ist mit Schmuck und Gerät, mit Glas, Porzellan und Keramik, mit Holz-, Metall-, Textil- und Papierarbeiten vertreten. Zum ersten Mal dabei ist Papierkunst: Federleichte Objekte aus Draht und Papier mit selbst entworfenen handgedruckten Mustern von Susanne Schwarz aus Hamburg und filigrane Werke aus japanischem Papiergarn von Angela Mainz aus dem nordrhein-westfälischen Herzogenrath.

Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt - am Sonnabend, 17. August, spielt um 15 Uhr der Reinbeker Posaunenchor unter der Leitung von Lothar Scharkus. Am Sonntag, 18. August, spielt um 11 Uhr das Duo Nordic im Innenhof Spielmannsweisen.

„Kunstwerk Werkkunst“ ist im und am Schloss Reinbek am Sonnabend, 17. August, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. August, von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder unter zwölf Jahren sind frei, Hunde sind verboten.