ahrensburg : Kunst im Namen der Linie

Gruppenausstellung mit neun zeitgenössischen Künstlern eröffnet

Linien – Linien sind ein Element vieler Ordnungen und eine Grundlage für fast alle Zeichnungen. Doch zunächst klingt ein Jahresthema wie „Linie und Verbindung“ etwas eintönig. Zumindest für die Mitmenschen, die es nicht so mit Geometrie haben.

Dass genau dieses Thema – das die Sparkassen Kulturstiftung zum Jahresmotto erkoren hatte – aber durchaus unterschiedlichste Interpretationsmöglichkeiten und kreative Spielräume eröffnet, ist ab Sonntag, 23. September, 16 Uhr, in der sehenswerten Gruppenausstellung „Straight, crooked, shaped – über die Linie“ in der Galerie Marstall in Ahrensburg feststellbar. In den Werken von insgesamt neun Künstlern und ihrer Gegenwartskunst spielt die Linie eine tragende Rolle. Mal auf eher inhaltlicher Ebene, bei einem anderen als konkretes Gestaltungselement und bei einer anderen eher im Sinne einer ordnenden Wirkung. Fernando de Brito, Janine Gerbe, Simome Hehemann, Johanna Jaeger, Thomas Judisch, Franziska Nast, Lawrence Power, Alexander Pröpster und Jadranko Rebec steuern unterschiedlichste Malereien, Installationen und Fotografien bei.

Bei so manchem Werk käme der neutrale Betrachter sicherlich nicht auf die Idee, dass die Linie an sich für genau dieses Kunstwerk eine entscheidende Rolle spielt. Doch sobald die Betrachtung unter genau diesem Vorzeichen geschieht, ist zu bemerken, dass Linien eben nicht nur der ersten Assoziation eines geraden Strichs entsprechen, der zwei Punkte miteinander verbindet, sondern dass auch gerade der Umstand, dass eine Linie gebogen oder gebrochen ist, der entscheidende Faktor in einer Darstellung ist. So wird die bei der Stormarner Künstlerin Janine Gerbe eher als Schnitt oder Riss im Raum erkennbar. Ihre Linien sind also vor allem im räumlichen Sehen aus verschiedenen Perspektiven besonders sichtbar. Bei Franziska Nast findet man in den comichaft wirkenden Kleinstkunstwerken das Wirken einer Tätowiernadel. Doch auch die Anordnung ihrer Werke folgt bestimmten Linien, denen nicht eine unmittelbare Narration zugrunde liegt. Jadranko Rebec wiederum hat etwa ältere, eigene Werke mit neuen geometrischen Figuren übermalt, während bei Fernando de Brito die Kugelschreiberlinie die Grundlage seiner zeichnerischen Psychogramme ist.

Die Ausstellung gastiert vom 23. September (16 Uhr) bis 4. November im Marstall. Geöffnet: Mittwochs, sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die Finissage findet am 4. November um 15 Uhr statt.