Vier Künstlerinnen aus Berlin stellen ihre Malerei aus

von shz.de

25. Juli 2019, 15:48 Uhr

Glinde | Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst-im-Gutshaus“ präsentieren in einer Gemeinschaftsausstellung im August und September vier Kunstmalerinnen der Berliner Gruppe „zuVIERT“ eine Auswahl ihrer Malerei in den repräsentativen Erdgeschossräumen des Gutshauses Glinde (Möllner Landstraße 53). Die Vernissage findet am Donnerstag, 1. August, um 19.30 Uhr statt. Gezeigt wird die Malerei von vier Künstlerinnen – Dagmar Gerlach, Stella de Kohler, Ute Manaloudakis und Henriette Simon –, die mit ihren Arbeiten hochpräsent in der anspruchsvollen Berliner Galerienlandschaft sind und darüber hinaus deutschlandweit und international in Kunsthäusern, -vereinen und Galerien vertreten sind. Im Jahr 2014 fanden diese vier Berliner Kunstmalerinnen zur festen Künstlergruppe „zuVIERT“ zusammen. Die Kunstausstellung ist bis zum 28. September bei freiem Eintritt geöffnet. Jede der vier Berliner Künstlerinnen kann auf ein fundiertes Fachstudium der bildenden Kunst verweisen. Jedes Gruppenmitglied stellte neben den Gemeinschaftsausstellungen in eigenen Einzelausstellungen auch in Galerien anderer europäischen Städten – wie z.B. in Wien, Paris, Monaco - aus.