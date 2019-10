Kunst des Selbstrasierens – Widerstand im Dritten Reich

Ahrensburg | Widerstand im Dritten Reich – das sind für die meisten Menschen die „Weiße Rose“ oder die Bewegung des 20. Juli. Dass es aber auch andere viele Menschen gab, die damals eher unbeachtet von der Öffentlichkeit ihr Leben für die Freiheit einsetzten, davon berichtet am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr Jens Gärtner in der Stadtbücherei. Im Rahmen des kulturellen Herbstes liest der Hamburger Autor aus seinem dokumentarischen Roman „Die Kunst des Selbstrasierens“.

In dem Buch geht es um die Geschichte von junge Menschen, die sich in Hamburg in kleine Gruppen von Sozialdemokraten und der sozialistischen Arbeiterjugend unter Einsatz ihres Lebens im Widerstand gegen den Nationalsozialismus organisierten. Der Autor geht der Frage nach, wie man Widerstandskämpfer wird, was es hieß, Widerstand zu leisten und was für für die Familien der Jugendlichen bedeutete. Welche Auseinandersetzungen führten sie untereinander über den richtigen Weg? Autor Jens Gärtner zeichnet in der Stadtbücherei anhand von Originaldokumenten, Tagebüchern, Interviews und Briefen die Linien der jungen Widerstandskämpfer nach und beschreibt ihren Alltag, ihr Leben, ihre Ängste und Gefühle.