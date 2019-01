Ahrensburg : Kulturverein startet mit Poetry Slam und Musik

Der neu gegründete Kulturverein jungen Künstlern eine Bühne bieten.

22. Januar 2019, 15:35 Uhr

Ahrensburg | Sie haben sich viel vorgenommen, die „Ahrensfelder Kulturbanausen“. Der neu gegründete Kulturverein will das soziale Leben in Ahrensfelde – auf lange Sicht auch über Ahrensburgs Grenzen hinaus – fördern und jungen Künstlern eine Bühne bieten. Drei bis vier Veranstaltungen im Jahr sind geplant. Initiatoren sind: Martin Studt (Reitstallbetreiber in Ahrensfelde), Andreas Goldau (Ex-Fußballcoach des SSC Hagen Ahrensburg) und Heinz Mölk (Ex-Volleyballer des Oststeinbeker SV). Zur ersten Veranstaltung laden sie für diesen Samstag, 18 Uhr, zur „Kulturnacht“ in den Peerstall Cavallino, Querweg 1, nach Ahrensfelde ein.

Musikalisches Highlight wird der Hamburger Florian Grey und Band sein, der in der Reithalle von Martin Studt das Video zu dem Song „Until we go down“ gedreht hat. Die Texte der Melodic-Rocker handeln von Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann: Liebe, Schmerz, Hoffnung.

Poetry Slam ist derzeit in aller Munde – die Kulturbanausen bringen diese Form eines literarischen Vortrags nach Ahrensfelde. Die Moderation übernimmt Lennart Hamann, ein überregional bekannter Slam-Poet.

Mandy Privenau kennt das Musikgeschäft aus einer anderen Perspektive: Die Rockkonzert-Fotografin präsentiert ebenso emotionale wie authentische Werke.

„Unsichtbares sichtbar machen“, lautet das Motto einer weiteren Foto-Ausstellung von Mona Pelz. Die Reitpädagogin arbeitet in Granderheide mit Jugendlichen des SOS-Kinderdorfs Harksheide. Zu jedem Bild haben die Kinder ihre Erlebnisse mit dem Lebewesen Pferd in Texten zusammengefasst.

>Karten gibt es für 10 Euro im Peerstall Cavallino.