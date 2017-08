„Kulturtempel“ im neuen Glanz

vergrößern 1 von 5 1 von 5









„Alles glänzt so schön neu“, singt der Berliner Musiker Peter Fox in einem seiner Hits. Ob der Soundsystem-Star eines Tages mal im Kleinen Theater vorbeischauen wird, weiß man nicht. Aber sein Titel wäre der perfekte Soundtrack für das Kulturhaus.

Aktuell ruht dort der normale Betrieb bis zum 1. September, damit kräftig renoviert werden kann. Als der neue Dachverein Kleines Theater im Herbst 2016 das Zepter des aufgelösten KM Management übernahm, wurde sofort klar, dass in Sachen Technik und Immobilie etwas getan werden muss. „Wir haben zunächst 30 000 Euro aus eigenen Mitteln investiert. 10 000 Euro gingen in die Technik. 20 000 Euro in den Betrieb. Von der Stadt gab es zunächst 7200 Euro Förderung“, berichtet Rainer Wiegard, der Finanzchef des neuen Vereins.

„Acht Events haben wir dann selbst noch bis Ende 2016 betreut. Es kamen 2000 Besucher. 2017 waren es nun schon 23 Veranstaltungen mit bisher 6000 Besuchern. Die Theaterwerkstatt konnte 12 000 Besucher begrüßen“, rechnet der Vorsitzende Olaf Nehls vor. Inklusive der Besucher des Kinos, die bei 20 000 bis 25 000 liegen, kommt man so auf mindestens 40 000 Besucher des Kulturtempels. „Man sieht daran, dass wir hier Investitionen tätigen, die nicht nur für eine kleine Minderheit sind, sondern für zahlreiche Bargteheider und Gäste“, so Wiegard. „An den Besucherzahlen sieht man, welche große ehrenamtliche Leistung zum Beispiel die Theaterwerkstatt für die Kultur hier leistet“, fügt er an.

In vier Schritten werden nun in Absprache mit den beiden Hauptpächtern vom Cinema Paradiso und des Bistros „Papillon“ 250 000 Euro in das Gebäude gesteckt. Der erste Schritt erfolgt gerade in der Spielpause. Die sichtbarste Veränderung ist die Optik des Gebäudes, das neu gestrichen wurde und auch eine neue Beleuchtung an der Außenfassade erhält, die dank LED- Technik in der Farbauswahl individuell und flexibel ist. „Dafür wurde ein Licht- und Farbkonzept erarbeitet, das in den nächsten Jahren seine Fortsetzung finden soll“, so Bernd Wohlfahrt von der Gebäudewirtschaft der Stadt Bargteheide, der die Arbeiten koordiniert. Die sanitären Anlagen werden komplett überholt und neu gestaltet. Hinzu kamen Maßnahmen im Bereich Bodenbelag im Saal, beim Brandschutz und elektrischen Leitungen.

Der Parkplatz inklusive der Zuwegungen werde ebenfalls saniert, so dass man nicht mehr durch Pfützen zur Theatervorstellung gehen muss. Werner Reese, im Verein für den Bereich Technik zuständig, berichtete weiter: „Die Technik im Saal ist nun moderner als manches Studio. Wir haben überall LED-Lampen eingebaut. Dadurch haben wir neue Gestaltungsmöglichkeiten, sparen aber auch enorm viel Energiekosten.“ Das Bühnenarbeitslicht benötige nun zum Beispiel statt sechs Kilowatt nur noch 160 Watt bei gleicher Lichtausbeute. Mit den neuen Pulten für Licht und Ton sei man außerdem hochprofessionell aufgestellt. Die in die Jahre gekommene Lautsprecheranlage soll in Absprache mit Kinopächter Hans-Peter Jansen 2018 komplett saniert werden. Bei all dem wird aber auch der Charakter des Gebäudes erhalten bleiben.

„Der moderne Touch in einem historischen Haus wertet das gesamte Gebäude auf“, so Wiegard. „Wenn man sieht, wie Millionen zum Beispiel in Bad Oldesloe in ein neues Gebäude investiert wurden, sieht man was wir hier Tolles mit geringeren Investitionen machen können und trotzdem einen echten Kulturtempel mit mehr Flair und Charme haben“, sagt Jansen.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 23.Aug.2017 | 11:48 Uhr